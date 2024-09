Ciudad Juárez.- Los tacos al vapor forman parte de la gastronomía juarense para esos días en los que no se alcanza a desayunar, comer o cenar, disfrutándose a cualquier hora del día con los tradicionales chiles serranos y zanahorias curtidas.

En Guadalajara, Jalisco, la forma de disfrutar este platillo es acompañado de repollo, chiles curtidos y cebolla curtida con salsa casera.

En Ciudad Juárez, Jesús recorre la Av. Insurgentes, Valentín Fuentes o calle 21 de Marzo con su triciclo, ofertando esta manera diferente de comer ‘tacos al vapor’, dando pie a sus clientes a que disfruten del sazón casero.

De lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde el vendedor se encarga de llegar a tiendas, talleres mecánicos y domicilios donde previamente se le hacen pedidos de hasta 30 órdenes, asegurando que el sabor es recomendable y la atención de Jesús es agradable y cordial.

“Yo los invito a que prueben algo diferente, para quienes no conocemos la comida rápida de otras partes puede ser extraño o también generar incertidumbre a las nuevas propuestas de comida, pero yo les aseguro que si no estuvieran buenos no se me venderían todos, todos los días”, explicó Jesús.