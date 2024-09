Ciudad Juárez- En otro intento por frenar el tráfico y la producción de fentanilo, las autoridades americanas comenzarán a implementar un nuevo programa de inspecciones en esta frontera para el cargamento comercial, destinado a detectar no solo drogas, sino los componentes y maquinaria que la fabrican. No obstante, el despliegue de la maniobra podría generar retrasos para la mercancía juarense que marcha hacia el lado americano.

Dicho operativo está a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en conjunto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Tiene como objetivo detectar y comprobar el correcto uso de los componentes químicos y la maquinaria para la fabricación de fentanilo, siendo su primer punto de revisión las cajas de los tráileres que cruzan por los puertos fronterizos.

“A nosotros CBP no nos ha comentado nada de manera oficial, pero lo que esperamos es que en dado caso se afecte el flujo del lado americano, por el modo tan especifico de ese operativo, no tendría por que afectarle al tráfico comercial del lado mexicano, por lo menos no en el caso del puente Zaragoza”, expresó Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua.

Por su parte, ICE y CBP han señalado en varias ocasiones que la nueva iniciativa se une a la operación de inteligencia “Plaza Spike” y “Se Busca Información”, esta última dedicada a la búsqueda y captura de los 10 criminales transnacionales más buscados en la frontera por medio de la denuncia anónima.

“Chain Breaker”

El tercer brazo de la autoridad americana lleva por nombre “Chain Breaker” (Rompecadenas), y busca detener cargamentos de prensas farmacéuticas, colorantes, químicos, envoltorios y demás parafernalia para elaborar fentanilo y otras drogas.

“Todos sabemos que los carteles intentan cruzar drogas por todos los medios tradicionales, pero también nos hemos dado cuenta de que están empezando a cruzar todos los aditamentos para hacerlas desde los Estados Unidos. Trasportan presas para medicamentos y colorantes, ahí es cuando entra CBP y es donde nosotros nos tenemos que asegurar de que todo ese cargamento vaya a un laboratorio médico, no a una casa donde vayan a fabricar fentanilo”, explicó para Net Noticias Jason Stevens, director de investigaciones especiales en El Paso del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Según el agente, las condiciones de los laboratorios clandestinos representan un riesgo todavía más grande para el consumidor al no existir ningún tipo de control de calidad, exponiendo de sobremanera a quienes de entrada sufren las consecuencias del consumo de drogas:

“Son píldoras que se hacen en casas, que ni siquiera están en condiciones habitables, no hay salubridad ni controles de calidad. Alguien podría pensar que le están vendiendo marihuana o alguna otra droga, cuando en realidad es fentanilo y lo pueden matar sin que el usuario se dé cuenta, es extremadamente peligroso”, añadió Stevens.

Cabe señalar que, el mencionado operativo, ya funciona desde principios de año en otros puntos de la franja fronteriza. Acorde con cifras proporcionadas por CBP San Diego, Chain Breaker ha ayudado a incautar equipo especializado para la fabricación de medicamentos con valor estimado en 4 millones de dólares, utilizado en la elaboración de fentanilo. Por otro lado, CBP Arizona reportó el decomiso de media tonelada de fentanilo manufacturado en suelo americano, específicamente en la ciudad de Nogales.

La última vez que se detuvieron las cajas

Fue el pasado mes de abril cuando los representantes del otro lado del muro volvieron a endurecer sus inspecciones para el transporte de carga que intenta cruzar por Ciudad Juárez. En aquella ocasión, fue por el último repunte en el cruce ilegal de migrantes centro y sudamericanos, los trabajos quedaron comandados por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y no fueron bien recibidos por los transportistas, ni por los políticos del estado de la estrella solitaria.

“Es nada más para el puro show, porque en realidad, el DPS no tiene ninguna facultad para abrir cajas de los camiones. Ellos te revisan cosas normales: los frenos, las luces, si te funcionan los wipers. Eso es lo que revisan y te pueden detener por eso, pero no tienen ninguna competencia para revisar cargamentos, eso es tema federal”, señalaba en aquella ocasión en entrevista para Net Noticias, el diputado de Laredo, Texas, Henry Cuellar.

De acuerdo con las estimaciones de la asociación de maquiladoras Index, la última crisis del transporte de carga dejó perdidas de aproximadamente 200 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 376 millones de pesos.

En un principio, el operativo americano está pensado únicamente para quienes carguen equipo médico y/o sanitario, no obstante, de aplicarse las medidas para todos los transportistas, la situación terminaría por afectar el flujo de los 2 mil 400 camiones que cruzan diariamente únicamente por el puente Zaragoza.