Ciudad de México.- El diputado Federal electo al Distrito 04, Alejandro Pérez Cuéllar, de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua” (Morena, PT, PVEM) visitó la Ciudad de México, para reunirse con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el WTC de la capital del país, junto con los 354 diputados electos de los tres partidos de la alianza de la 4T, informó un comunicado.

“Esta reunión sirvió para que los diputados y senadores electos, se conocieran entre ellos y poder trabajar de la mano con la próxima presidenta de México, en el proyecto que tiene planteado, como parte del segundo piso de la cuarta transformación”, se explicó en el documento. “Tenemos la encomienda de estudiar las reformas planteadas el pasado febrero y hacer asambleas territoriales, para informar sobre lo que son estas reformas constitucionales, que plantea el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador y las cuales apoya la futura presidenta”, comentó Pérez Cuéllar.

Destacó que parte de los mensajes de los dirigentes de los partidos, en especial del presidente Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dieron ánimos para iniciar con energía la próxima legislación federal.

“Tienen ante ustedes, la misión más importante de sus vidas, convertirse en los constituyentes del segundo piso de la cuarta transformación, en beneficio del pueblo”, dijo Delgado Carrillo durante su intervención.

Pérez Cuéllar puntualizó parte del mensaje de Sheinbaum Pardo, el cual es no olvidar de dónde vienen y a dónde van, los motivos y principios del movimiento y cuál es el objetivo de continuar con la transformación del país.

“Por último, la doctora nos pidió no olvidar los tres principios fundamentales, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, finalizó el diputado electo.

Comentó que lo próximo en la agenda es la realización de asambleas informativas sobre las reformas planteadas por López Obrador y Sheinbaum Pardo, para que la población conozca que tratan y por qué son necesarias.