Ciudad Juárez. – A unas horas del inicio del ciclo escolar 2024-2025, padres de familia acudieron al centro de la ciudad a realizar las últimas compras antes del regreso a clases. Con un gasto promedio de mil a mil 500 pesos, los compradores reconocieron que estas no necesariamente son sus últimas compras; algunos incluso apenas empiezan a comprar los primeros útiles.

Jaqueline tiene dos hijos. Hoy llevaba una mochila de 250 pesos para su hijo y buscaba zapatos para su hija, pero en la faena de la compra de útiles, aún tiene muchos pendientes. De hecho, aseguró que todavía no ha comprado útiles.

Los mismos comerciantes admiten que las compras apenas empezaron este sábado y domingo, y reconocen que no está como otros años. Judith Barraza menciona que la gente batalla para el regreso escolar. “Ayer estábamos pensando que no iba a salir (el material escolar), ayer apenas empezó. Es que la gente no tiene dinero; o comen, o compran mochilas; o compran uniformes o mochilas”, mencionó la vendedora.

Son las mochilas la mayor compra que tienen los comerciantes durante este fin de semana. Rosario Morales, otra comerciante, aseguró que el costo de las mochilas es económico y ronda entre los 350 y 500 pesos. Sin embargo, admitió: “Es económico para quien tiene un hijo, ¿pero si tienes cuatro?”

Myrna Gutiérrez solo tiene una hija, pero admite que gastó entre mil y dos mil pesos. La estudiante de sexto año de primaria tiene 11 años y ya no se conforma con cualquier zapato o mochila; todo debe estar a su gusto.

Tres mochilas, juegos geométricos, colores y pegamentos son las últimas compras de Joaquín Elizalde para sus dos hijos. Admite que su gasto fue de unos mil 500 por cada hijo, pero aún le faltan los extras que la escuela privada les pidió llevar como material escolar.

“Este año sí estuvo más cargado porque nos solicitaron material administrativo, como hojas de máquina y tóner”, mencionó el padre de familia.