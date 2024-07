Ciudad Juárez.- Estudiantes de excelencia en nivel básico y preparatoria, que son hijos de militares del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, recibieron un reconocimiento hoy por parte de la vicepresidencia de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)

Un total de 16 alumnos de preparatoria, primaria, secundaria y preescolar serán además apadrinados por las integrantes de Mujeres Empresarias de Canaco, quienes les entregaron a cada uno un obsequio sorpresa, así como útiles escolares durante la ceremonia, la presidenta de Canaco comentó que las empresarias les dotarían de uniformes y zapatos para el regreso a clases.

Carmen Flores de Gutiérrez, presidenta de Damas del Voluntariado de la Sedena, se refirió a cómo surge este reconocimiento a las niñas y niños hijos de los militares.

“Me llegó un mensaje de una de las madres de familia que me decía que su hijo había sacado excelencia académica, me di a la tarea, de que si el niño tiene excelencia académica, pues hay que ir reconociéndolo, la verdad lo reconocimos solo con una bocina que teníamos rápido a la mano, pero no quería que pasara desapercibido ese momento importante para el niño”, relató la madre de familia.

Luego de esto detectan que son varias niñas y niños los que tienen el mismo rango de calificaciones que el primero de ellos y entonces surge el contacto con Mujeres Empresarias de Canaco, quienes organizaron el evento.

Una de las madres de familia comentó que en el pasado las y los hijos de los militares contaban con un apoyo del gobierno, este programa desapareció sin que sepan la razón.

Se informó que el general César Gutiérrez López, comandante de la Guarnición de la plaza, estuvo durante la ceremonia y felicitó a los estudiantes.