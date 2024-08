Ciudad Juáre.- Este sábado la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez realizó la clausura del curso de alineación de ISO 9000:2015, a través del cual 23 empresas recibieron una capacitación en estándares de calidad, con el objetivo de hacerlas más competitivas y que logren ser proveedores de la industria maquiladora.

El rector de la UTCJ, Carlos Ortiz Villegas, informó que en coordinación con el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, la cual aporto el recurso económico y la institución llevó a cabo la capacitación en ISO 9001:2015, que es el estándar de calidad para que las empresas puedan ser más competitivas frente a empresas trasnacionales.

"Me parece a mí que es de gran relevancia contar con este tipo de apoyos para las empresas locales, porque las hacen más competitivas con respecto a las empresas transnacionales, que muchas veces les proven de insumos y productos a la industria, porque no siempre las empresas son contratadas por la industria maquiladora, porque no tienen estos estándares de calidad que requieren", declaró Ortiz Villegas.

Además, Isela Molina Alcay, presidenta del Consejo de Coordinador Empresarial y de Canacintra Juárez, felicitó a las empresas que participaron en este curso, puesto que actualmente el mercado es muy competitivo, motivo por el cual los invitó a acercarse a la cámara empresarial.

"Nosotros como Cámara lo que hacemos es ayudar a las empresas a integrarse, a formarse, a capacitarse y luego subirlas a la cadena de suministro, no es fácil, es una tarea que requiere mucho trabajo y mucha capacitación", dijo Molina Alcay.

Además, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, reitero el apoyo a las empresas, ya que consideran que deben encontrar la vocación regional que tiene el municipio y la mejor manera es metiendo a las empresas locales en estas cadenas que generan el desarrollo de la ciudad, de ahí la importancia de buscar esquemas para hacerlas más competitivas.

El director de Desarrollo Económico del Municipio, Andrés Morales, informó que destinaron 2 millones de pesos; el curso tiene como objetivo proporcionarles la parte teórica en las normas de calidad, y que la empresa aumente sus probabilidades de ser proveedor de la industria maquiladora, ya que actualmente de toda la derrama económica mensual que la maquila genera, la ciudad se queda con solo el 2.5 por ciento.

Detalló que fueron tres semanas de la parte teórica, posteriormente la universidad les desarrollará un modelo individual y las empresas tendrán la responsabilidad de certificarse. Estos cursos tienen un valor aproximado de 400 mil pesos, por lo cual es un esfuerzo por ambas instituciones para que mejoren sus estándares.

Asimismo, Óscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora en Juárez, señaló que Juárez ha sido muy exitoso en muchas cosas, es un ejemplo a nivel mundial en la Industrial, en procesos, en calidad, en mano de obra, conectividad y logística, pero en la consolidación de cadenas de valor en el fortalecimiento de pequeñas empresas no hemos sido exitosos, por eso la importancia de reconocer esta realidad y atenderla, por lo cual celebró esta colaboración para enfrentar este reto que tenemos como ciudad.