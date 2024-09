Recaudan fondos para cirugía de ciclista atropellada

Ciudad Juárez.- La noche del sábado 28 de septiembre, una joven ciclista fue atropellada por el conductor de un vehículo Dodge que brinda servicio de taxi a través de plataforma, el cual no contaba con seguro de cobertura para daños a terceros, por lo que ahora la afectada deberá cubrir los gastos médicos por su cuenta.

Yaraví Mata, ciclista afectada, se encontraba circulando en grupo junto con otros 100 deportistas, aproximadamente, quienes avanzaban sobre la avenida Adolfo López Mateos en su cruce con la avenida Paseo Triunfo de la República, cuando el conductor la atropelló al dar vuelta e incorporarse a la primera calle mencionada.

En el sitio se frenó el grupo que participaba en la ruta del Critical Mass, que se realiza mensualmente como una protesta pacífica para socializar con los automovilistas el respeto a otros vehículos en todas las calles, en especial las bicicletas, pues al ser un vehículo no motorizado los peligros de una colisión son de alto riesgo si no se respeta su paso por la vía.

A través de sus redes sociales, Yaraví dio a conocer que acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer una denuncia en contra del conductor por daños debido a que el sujeto, luego del peritaje, se declaró sin recursos para cubrir los daños.

“Amigxs anoche fui arrollada por un auto en mi bici mientras circulaba con un aprox de 100 ciclistas más en la rodada mensual. Más que adolorida por la fractura doble en mi tobillo me siento frustrada ya que no he obtenido ningun tipo de apoyo economico por parte del automovilista”, explicó en su cuenta de redes sociales.