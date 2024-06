Ciudad Juárez.– A 22 días de permanecer hospitalizado por lesiones sufridas en un accidente carretero, cuando se encontraba viajando con el equipo de campaña del candidato Manuel Dick Alarcón, la familia de Nicolle (Leo) Salas pide que se le brinde un servicio médico de calidad, debido a que en el Hospital General (HG) no se le detectaron de forma oportuna lesiones que tenía en el estómago y el intestino.

Su hermano, Ángel Alfredo Muñoz Salas, de 18 años, acompañado de sus padres, dirigió un mensaje ante los medios de comunicación para dar a conocer que su hermano lleva tres intervenciones quirúrgicas, las dos primeras en el Hospital General, en donde él cuenta con su servicio médico y se enfocaron en las lesiones que tenía en el disco cervical C5.

Sin embargo, la semana pasada cuando fue trasladado a un hospital privado se detectó que tenía una lesión en los órganos de la zona abdominal, por lo que se realizó una cirugía para reconectar su estómago e intestino para que pueda comer de forma normal cuando se recupere.

“A nosotros no nos cobraron nada (del servicio en el Hospital Ángeles) todo lo cubrió el candidato Manuel Dick Alarcón, estamos conscientes de eso, fueron alrededor de 620 mil pesos en la factura total, estamos consciente de eso. Sí nos han apoyado y no nos han dejado, pero es necesario que nos apoyen que tengan más atención hacia nosotros, porque los gastos no están ahorita. Porque mi hermano tenía aquí su servicio médico, los gastos ahorita son para nosotros como familia”, describió Ángel.