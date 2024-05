Ciudad Juárez.- El candidato a la alcaldía, aseguró que considera que el evento de cierre de campaña realizado la noche del domingo en el suroriente, una fiesta de la victoria y solicitó a la ciudadanía para que lo ayuden a continuar con los días que restan de campaña.

El candidato por Morena y el PT agradeció a todos los candidatos que acudieron para acompañarlo en su cierre de campaña, también al Vampiro, quien deleitó a los presentes con su música; también a los deportistas “Mickey” Román y la “Barbie” Juárez.

El edil con licencia solicitó un aplauso para todas las personas que han estado en las calles, promoviendo la candidatura.

Dijo que en tres años de gobierno estatal panista, ha tenido una baja acción para Juárez ya que a comparación de lo elevado de su presupuesto, han hecho menos obra pública que su administración.

"La pasaron de flojos durante dos años y medio y de repente se acordaron que había elección y como no tienen propuesta, empezaron la guerra sucia", dijo Pérez Cuéllar.

También dijo que en su gobierno, se ha empeñado en realizar obras para el bien de la sociedad juarense y sin endeudar al municipio.

"Yo sé que tenemos todos los récords, pero también sé que falta mucho por hacer y por eso estamos determinados a ir por otros tres años en Ciudad Juárez y estoy muy optimista porque vamos a tener mayoría en el congreso del estado, por eso el tema del plan C no es una ocurrencia, se trata de que la presidenta de la República tenga diputados y senadores que le ayuden y que no le estorben y que Juárez tenga diputados locales y federales para que traigan más dinero para Ciudad Juárez", agregó el edil.

Puntualizó que por estas razones es muy importante que este 2 de junio las personas salgan todos a votar en las boletas por Morena y por el Partido del Trabajo, ya que es muy importante ya que se juega el destino de la ciudad pero también de toda la patria.