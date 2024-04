Ciudad Juárez- Recién arrancadas las campañas locales el candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez por el Partido Verde Ecologista, Luis Fernando Rodríguez Giner señaló la necesidad de atender problemas como la salud mental y los espacios ecológicos de esparcimiento para el mejoramiento de la sociedad juarense.

El aspirante declaró para los micrófonos de Radio Net 1490 que el trabajo en dicha materia ayudaría a reducir índices que resultan más que peligrosos en tema de trastornos como la depresión, la ansiedad y las crisis que han llevado a que esta frontera sea líder en materia de suicidios en la juventud.

"El querer rehabilitar parques va mucho más allá de los propios parques. Hemos trabajado con expertos en salud mental y parte de los diagnósticos que tiene Juárez es que no se trabaja en los problemas sociales. Juárez es una ciudad que trabaja mucho con cargas muy extenuantes. La gente llega a su casa y no tiene ningún lugar para el esparcimiento y esto se traduce en violencia intrafamiliar, no hay un programa que se enfoque en su entorno social. Nuestro diagnostico global es que, si queremos corregir de raíz los problemas nucleares de la comunidad, como la violencia y la falta de arraigo, es que tenemos que invertirle en parque y en áreas recreación por que van a impactar directamente en el desarrollo social y la salud de la comunidad", expresó Rodríguez Giner para Net Noticias.