Ciudad Juárez.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) lanzó una campaña de recolección de insumos para los brigadistas que combaten los incendios forestales en el Estado, por lo cual, extienden una invitación a empresas, organizaciones y comunidad a donar víveres y herramientas.

En lo que va del año se han registrado 261 incendios en la entidad, los cuales han provocado afectaciones en una superficie de 132 hectáreas. Aún continúan seis incendios activos en Guadalupe y Calvo, Morelos y Urique, así lo dio a conocer Mauricio Rodríguez Padilla, personal operativo de la CEPC.

Entre los insumos que solicitan se encuentran bebidas hidratantes, suero vida oral, sopas instantáneas, atún en lata, té, café soluble, frijoles en lata, verduras enlatadas, manzanas, naranjas, entre otros alimentos no perecederos.

Al igual que herramientas como hachas, guantes de trabajo, azadones, rastrillos, batefuegos, palas, los cuales serán trasladados a los campamentos.

Gabriel Estrada, encargado del Centro Regional Juárez, informó que han estado trabajando en la logística para llevar los insumos a las áreas donde más se necesitan, a fin de apoyar a los 69 voluntarios y brigadistas.

Además, se les auxilia con traslados a los incendios con apoyo de cuatro vehículos tipo "razer", en este sentido, agradecieron a todos los voluntarios que se han sumado a abatir los incendios en la entidad.

Hicieron una serie de recomendaciones para prevenir más siniestros: no dejar botellas, ni vidrios en las áreas naturales, apagar las fogatas y no dejar ninguna brasa encendida, no tirar colillas de cigarro, así como reportar a los números de emergencia, en caso de percatarse de algún incendio.

Para la colecta de insumos se dispusieron los centros de acopio en Ciudad Juárez en:

Coordinación Estatal de Protección Civil, en avenida Heroico Colegio Militar, #6509, en la colonia Nombre de Dios, en ciudad Chihuahua.

Delegación de Guachochi, en Abraham González, Col. Las Palmas.

Delegación de Creel, Paseo de Bocochi, Col El Panteón

Delegación Buenaventura, Abasolo, Col. Francisco Villa.

Delegación Zona norte, en Pueblito Mexicano, en avenida Abraham Lincoln, en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

En la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en avenida Tecnológica, en Lote Bravo, en vinculación, en el Edificio F.

En el Parque Central, en avenida Tecnológico y Teófilo Borunda.

En oficinas de Canaco, en calle Henry Dunant, en anillo envolvente Pronaf.

Mauricio Rodríguez Padilla agradeció el apoyo de la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Elizabeth Villalobos, así como las demás instituciones y empresas que se sumen a la colecta.