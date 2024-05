Ciudad Juárez.- Esta mañana en conferencia de prensa el candidato a la alcaldía por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, presumió la suma de voluntades de personajes panistas que hoy decidieron renunciar al partido blanquiazul para adherirse a la campaña.

Laura Marín, ex recaudadora de Rentas, Alma Arredondo, actual regidora, así como Arturo Ayala y Adeli Madero, presentaron sus respectivas renuncias al Partido Acción Nacional para sumarse al proyecto de Cruz Pérez Cuéllar y este día expusieron sus motivos.

En la conferencia Laura Marín comentó que su intención al unirse a Morena es por buscar un proyecto que esté interesado en apoyar a la ciudadanía y no en golpeteos políticos.

“Voy a trabajar contigo de la mano para que vuelvas a ser nuestro alcalde porque sé que eres el indicado”, dijo la ex recaudadora de Rentas.

Por su parte, Arturo Ayala dijo que lo que incentivó su renuncia fue el actuar del partido en contra de la niñez, esto en referencia a la manera en que el candidato Cruz Pérez Cuéllar fue desalojado de su vivienda junto con su familia.

“Después de ver las acciones de Gobierno del Estado en el sentido que violentan los derechos de la niñez porque todo los niños merecen una vivienda digna, eso me indignó”, dijo el político.

Adeli Madero comentó que desde esta mañana presentó su renuncia al partido ya que expresó que ya no sentía que fuera su lugar.

Por su parte la regidora Alma Arrendondo comentó que la reelección es una oportunidad que tiene la ciudadanía de refrendar un buen gobierno por lo que le apostó a apoyar este proyecto.

“Muy contento de recibir esta suma de voluntades … somos un grupo de hombres y mujeres libres leales a Ciudad Juárez, Chihuahua y México”, dijo por su parte el abanderado de Morena Cruz Pérez Cuéllar.

Agregó que todo lo que sume ayudará a tener un mejor resultado y un mejor gobierno, así como mantener la dinámica de gobernar para todas y todos.

Durante la conferencia los ex panistas revelaron que al interior del partido ya no se tienen los valores que se iniciaron en el partido por lo que ya no los representa.

El alcalde con licencia dijo que todos son bienvenidos a Morena pues señaló que se prevé que este comportamiento se siga presentando y más al ver que representantes icónicos del partido han declinado.