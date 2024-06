Ciudad Juárez.- La industria maquiladora en Juárez perdió de marzo a abril de este 2024 un total de 19 mil 804 empleos en este sector, ya que pasó en 30 días, de 291 mil 286 a 271 482 empleos, estas cifras son parte del reporte de este sector por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) y fueron dadas a conocer por Jesús Manuel "Thor" Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF)

Esto significa una pérdida de más de un 6 por ciento del empleo en un mes.

El líder industrial reconoció preocupación por la sostenida tendencia a la baja del empleo en Juárez.

"Hemos estado señalando que debe haber otras estrategias y otro movimiento económico para no perder más competitividad, no perder tanto empleo y no perder tanta economía, a todos nos está afectando directa o indirectamente", admitió el coordinador empresarial.