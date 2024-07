Mamá de Fernanda envía mensaje y le promete buscarla hasta encontrarla

Ciudad Juárez.- La señora Perla Vásquez, mamá de la joven Fernanda Anahís Morales Vásquez, quién fue reportada como desaparecida desde el pasado 9 de julio, emitió un mensaje para su hija y cualquiera que pueda saber su paradero.

Luego de no ser recibida por el fiscal César Jáuregui en la cita que tenían pactada para el mediodía de hoy en Ciudad Juárez, debido a que el funcionario estatal no pudo llegar a la frontera por un accidente vial que ocasionó el cierre de la carretera Panamericana, la señora Perla habló de la preocupación de aportar datos a la Fiscalía sin obtener resultados.

Ante las cámaras de los medios de comunicación, la señora Perla Vázquez envió un mensaje a su hija:

Para la comunidad, tanto de Ciudad Juárez, de Saucillo y de cualquier lugar que haya observado o escuchado algún dato acerca de su hija, les pidió no ignorar la petición de ayuda para encontrar a su hija.

“Por favor, si es que ellos tienen, aunque sea un poquito de información sobre mi hija, que me la manden por favor. Porque ahorita es mi hija, pero podría ser la de cualquiera, y no solo su hija, sino su prima, su hermana, su sobrina, su nieta. Nadie está exento de esto, hoy me tocó a mí, pero mañana le puede pasar a cualquiera”, expresó.