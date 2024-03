Ciudad Juárez.- A un año de lo ocurrido en la estancia migratoria, donde murieron 40 personas que estaban detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) no hay justicia, la mayoría de los familiares y sobrevivientes no han recibido indemnización y no hay sentencia sobre las personas imputadas, comentó Blanca Navarrete, defensora de derechos humanos en esta frontera.

“El día de hoy estamos conmemorando la vida de los 40 compañeros que fallecieron en este centro de detención, venimos como ciudadanos, personas defensoras, activistas, gestores culturales, grupos de fe. La intención es hacer llamado a la comunidad, lo que sucedió aquí es una grave violación a derechos humanos que nos debería de importar como ciudadanos”, expresó la activista.

Explicó que afuera del Instituto se colocaron cinco monolitos por cada una de las nacionalidades de las personas que perdieron la vida, con paja, arena, y tierra. También se colocaron unas mantas con los nombres de los 40 viajeros fallecidos, son mantas térmicas que utilizan en centros de detención en México y Estados Unidos, comentó Navarrete.