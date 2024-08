'Las oportunidades existen'; recibe premio Juventud Maass astronauta juarense

Ciudad Juárez.– Al celebrarse la entrega del “Premio Juventud Maass” uno de los perfiles galardonados fue el del joven juarense Aarón López González, ingeniero físico con especialidad en astronomía aeroespacial, quien se convirtió en astronauta analógico este año al acudir a una misión LunAres en Pita, Polonia.

El galardón es otorgado por el Municipio de Juárez desde 2009. En este año fueron entregados 10 premios clasificados por áreas y edades: 12 a 18 años y 12 a 29 años, en áreas artísticas, deportivas, productivas, labor altruista y académicas. Esta última es por la que Aarón fue reconocido en sus actividades desarrolladas durante el año 2023.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal, en sesión extraordinaria del Cabildo, con la participación del presidente Cruz Pérez Cuéllar quien les comunicó estar “a sus órdenes” a cada uno de los adolescentes y jóvenes, para seguir impulsando sus talentos, inspiren a otros y pongan el nombre de Ciudad Juárez en alto.

Tan solo en lo relacionado con las actividades emprendidas por Aarón en el último año, lo que le mereció el premio, destacaron sus participaciones en proyectos de investigación, en conferencias, campamentos, como el International Air & Space Program (IASP) de la empresa AEXA Aerospace donde junto con su equipo obtuvo primer lugar y su proyecto será enviado al espacio en 2025.

El pasado mes de mayo del presente año, Aarón viajó a la ciudad de Pila, al noroeste de Polonia, donde se encuentra la base LunAres, un laboratorio analógico privado establecido en 2017 que se ha convertido en líder para simular misiones espaciales tripuladas. Ahí concluyó una capacitación por la que se convirtió en astronauta análogo.

Un joven talento con 23 años de edad ha iniciado su maestría en Física en la Universidad Estatal de Nuevo México, donde es asistente de profesor. Cuenta con trabajos de investigación, próximamente participará en eventos de divulgación científica y ha creado un emprendimiento orientado a la resolución de necesidades en ámbitos de ingeniería aeroespacial.

Con motivo del premio, dijo sentirse agradecido con Dios, su familia y todas las personas que han contribuido a su camino para alcanzar sus sueños, que fueron orientados al mostrar intereses y habilidades académicas destacadas desde su infancia.

Llamó a las juventudes fronterizas y de México a buscar la forma de avanzar, tomar el camino que los dirija a sus metas, tocar puertas, investigar, dirigirse a las autoridades de sus escuelas y comunidades para obtener las oportunidades que los lleven a alcanzar sus sueños.

“Muchas veces las oportunidades sí existen, pero están un poquito escondidas. No nos desanimemos si no encontramos apoyo de la manera más sencilla, a veces es impotante estar ahí escarbando estar buscando poco a poco (…) espero poder seguir, no alejarme de más premios como este”, dijo Aarón.