Ciudad Juárez.- Lo que inició como un juego o parte del ambiente que se vive cada fin de semana en las segundas de "San Pancho" comenzó a generar números en las redes sociales de Azucena, mejor conocida como ‘La Pache Pache’ quien por su buena actitud ha logrado atraer a sus clientes.

Con casi medio millón de seguidores en Tik Tok, la comerciante oferta, muestra y vende sus productos, ropa, calzado, juguetes, cobijas, sábanas y herramientas a precios accesibles.

Durante la semana, Azucena trabaja en la búsqueda de su mercancía en la vecina ciudad de El Paso, Texas y los sábados y domingos de 7:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde se puede encontrar el gran ambiente en ‘San Pancho’

Con mas de dos décadas dedicada a la venta de segundas Azucena ha logrado costear las escuelas de sus cuatro hijos, quien según comenta, actualmente todos cuenta con una carrera universitaria, ser madre soltera la motivó a buscar la manera de salir adelante, la maquila no era opción pues deseaba tener el tiempo suficiente para sus hijos y lograr los resultados que hoy tienen como familia.

“Yo nada más estudié hasta sexto de primaria, por eso no sé muchas cosas, casi no sé escribir, pero soy buena para los negocios, yo para el comercio me pinto sola y gracias a Dios nunca me ha faltado nada”, comentó La Pache Pache para Netnoticias.

Dedebido a la popularidad generada, ya se tienen cuatro canciones que al menos sábados y domingos canta para sus clientes junto con un músico urbano que le pone ritmo a sus presentaciones

“Las redes sociales son un arma de doble filo, pero sí se sabe manejar, te enfocas lo que se quiere lograr las cosas no tienen porqué salir mal, luchen por sus sueños, crean en ustedes y no se cierren a aprender, al contrario hagan el esfuerzo que el sacrificio es recompensado”, es el consejo que dio la vendedora más viral de Facebook, TikTok y YouTube.