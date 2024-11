Juárez no presenta riesgo por escarabajo rojo de Socorro: Salud

Ciudad Juárez.- Ante la preocupación expresada por habitantes de Ciudad Juárez por la posibilidad de que encontrar en sus viviendas escarabajos rojos de los que se han reportado desde hace unos meses en la comunidad de Socorro, Texas, la autoridad de la Secretaría de Salud en esta frontera señaló que no representa un riesgo para los juarenses.

Alejandra Del Bosque, vocera de la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria II, informó que el área de Vectores y Zoonosis, actualmente a cargo de la bióloga Janet Moncada, ha realizado el monitoreo y se descartó presencia del insecto en territorio de este municipio.

“Hay que despreocupar a la población, no es para nada de importancia (…) es un gorgojito. Ese escarabajo no representa ningún peligro para la comunidad. Se recomienda limpieza en los hogares, tirar los alimentos en donde se encuentre el gorgojo para controlar la situación, pero no es ningún riesgo para la salud o que comprometa la vida de alguien. Ahorita los esfuerzos están concentrados en controlar rickettsia y dengue”, explicó Del Bosque conforme a la información proporcionada por Moncada.