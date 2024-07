Juárez: Desconocen mujeres sus derechos y viven violencia obstétrica

Ciudad Juárez.– Después de la muerte de una embarazada en el Hospital de la Mujer, la asociación civil Mi Angelito Estrella habló acerca de la desinformación que existe entre las mujeres sobre sus derechos y cómo el trato recibido por el personal de salud puede ser una forma de violencia.

Paola Benítez, coordinadora del Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella (Gamea) A.C., que lleva 9 años trabajando para impulsar políticas públicas que acaben con la violencia obstétrica que ejerce el personal de salud, instituciones públicas o privadas hacia las embarazadas, en labor de parto, postparto y lactancia, dijo en entrevista a Netnoticias que el desconocimiento aumenta el nivel de vulnerabilidad de las pacientes.

“Primeramente no denuncian porque no conocen sus derechos, ahí entra el abuso de poder del sector salud, en el que ellos saben lo que todo lo que sucedió, ellos son los expertos, nosotros no '¿cómo te atreves a denunciar si no sabes qué pasó?'. Tienen que conocer sus derechos, saber lo que es la violencia obstétrica para que sepan cuándo se está ejerciendo violencia obstétrica”, refirió la activista.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia de Claudia Yamileth Gutiérrez Gómez, de 19 años, la joven transcurría su noveno mes de embarazo y presentó contracciones, al acudir a revisión presentaba presión arterial alta, por lo que ingresó la tarde del viernes 28 de junio al Hospital de la Mujer.

La mañana del sábado 29 de junio salió de las instalaciones del hospital por voluntad propia al pedir ser atendida en otro lugar. Ella se arrancó todos los aparatos a los que estaba conectada para monitorear su estado de salud.

Luego de ser llevada a una clínica, se determinó que su bebé no tenía signos vitales, ocurrió el parto y posteriormente tuvo que ser traslada en código rojo a bordo de nuevo al Hospital de la Mujer.

“En este caso de Yamileth hace mención su hermana que se quitó todo porque supuestamente la estaban tratando mal o no se sintió bien tratada. Desde ahí ya hay una señal de alerta, si a ella algo no la hizo sentir cómoda, es síntoma de que sí hubo violencia obstétrica, pero si la familia y la misma mujer no lo sabe, cómo lo denuncia”, apuntó Benítez.

Refirió que es necesario que haya sensibilización entre el personal de salud acerca de lo que es la violencia obstétrica, de los derechos humanos, del parto respetado, de que la mujer es la protagonista junto con su bebé.

Lamentó que pese a existir iniciativa en el Congreso del Estado de Chihuahua y el trabajo que se ha realizado desde hace nueve años, no existe una legislación, protocolos y medidas establecidas para actuar desde la prevención, acompañamiento y atención a quienes viven esta forma de violencia.

“Si no nos informan, no se nos hace partícipes y a la familia tampoco, eso es violencia obstétrica. Es una muerte que se da por un proceso que es normalizado (...) Este caso, desgraciadamente no va a proceder a más, por el hecho de no estar mencionado en ningún código, ni penal, ni familiar, ni civil la violencia obstétrica, pero no podemos por hecho dejar de denunciar”, expuso.

Mencionó que solo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se puede proceder con las quejas, debido a que son los únicos que pueden investigar, revisar la Ley General de Salud, la situación y todo respecto al caso para aplicar recomendaciones al Hospital y personal de salud.

“Eso es lo que necesitamos hacer, que la gente conozca sus derechos, que la gente denuncie y que el personal de salud esté capacitado para atender bajo derechos humanos y perspectiva de género. Que se deje el abuso de poder hacia la mujer, en un estado tan vulnerable como lo es el embarazo, parto, posparto y lactancia”, exhortó la activista.

Comentó que desde el día domingo y hoy lunes, familiares y mujeres embarazadas que se encuentran hospitalizadas o tienen programado su parto en el Hospital de la Mujer en los próximos días se han preocupado, le han escrito y han buscado asesoría, temiendo por su salud y la de sus bebés.