Jóvenes y Mujeres: Los más insatisfechos en el Trabajo

Ciudad Juárez.- Ya sea por la falta de oportunidades de ascenso o por sueldos no competitivos, en algunos casos, la insatisfacción en el trabajo se ha convertido en una de las principales razones de desempleo en el estado de Chihuahua, incluido Ciudad Juárez.

Durante el primer trimestre del 2024, la insatisfacción con el empleo anterior se convirtió en una de las razones de desempleo entre un importante segmento de la población en Chihuahua.

Mujeres y jóvenes en el rango de 20 a 29 años estuvieron sin trabajar por sentirse insatisfechos en su trabajo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con un total de 6 mil 383 mujeres entrevistadas, la población de 20 a 29 años fue la más insatisfecha con el empleo anterior, con 4 mil 322 personas. Le siguió la población de entre 30 y 39 años y en tercer lugar, la de 15 a 19 años.

En el caso de los hombres, también aquellos en el rango de 20 a 29 años, con 2 mil 078 personas, fueron los más insatisfechos. Les siguió el rango de 30 a 39 años, con mil 502 personas, y de ahí pasó hasta las personas de 50 a 59 años.

Con respecto a las cifras del 2023, la población más insatisfecha fue la de 20 a 29 años, seguida por la de 40 a 49 años con mil 822 personas y para finalizar, la de 50 a 59 años con mil 303 personas que respondieron.

Además, durante el 2023, los hombres entre 20 y 29 años fueron nuevamente los más insatisfechos con su empleo anterior, con 4 mil 327 entrevistados. Les siguieron los de 30 a 39 años, con un total de 846 y luego los de 50 a 59 años, con 661 entrevistados.

De acuerdo con Teresa Delgado, directora de Recursos Humanos y expresidenta de la Asociación de Maquiladoras (Index Juárez) el tema generacional es definitivo para hablar de la insatisfacción laboral.

"Cómo les llaman, ellos, los millennials, ¿no? Las personas que estudian y egresan de las universidades ya quieren ser gerentes, no quieren batallar, como uno que subió en la empresa con el tiempo y la experiencia, con las promociones. Entonces, incluso a nivel operativo, no quieren batallar. Si les hacen mala cara o les dan carrilla, mejor se van a la maquila de enfrente, aunque solo les paguen 10 pesos más, porque el asunto no es el dinero", expresó.

Dijo que es la gente adulta la que cuida más su fuente de empleo, pues sabe que al intentar un cambio puede complicarse una recontratación. La directiva en RH contó que en la planta donde trabaja, la mayor parte del personal ronda los 40 años y los niveles de rotación son mínimos.

¿Qué hacer con las nuevas generaciones insatisfechas?

Para la especialista, es importante trabajar en las motivaciones y objetivos de las nuevas generaciones.

"Pues ahora sí que enamorarlos porque esta situación viene no solo de la casa, sino de la escuela. Yo creo que es un trabajo de comunidad, enamorarlos y hacerles conciencia, porque antes nos quedábamos en el trabajo para sacar puntos y tener mi casa. A ellos no les interesa una casa; esos eran algunos de los motivos que nos hacían permanecer en una empresa y a ellos no, no es algo a lo que aspiren", consideró.