Inflación se desacelera y prende alertas por estancamiento de economía

Ciudad Juárez.– El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), publicó este lunes que durante la primera quincena de marzo, la inflación general anual se ubicó en un 3.67 por ciento; el instituto agregó que durante el mismo periodo del 2024 la inflación general fue de 0.27 por ciento y la anual de 4.48 por ciento.

De acuerdo a David Vázquez, profesor investigador del programa de Economía de la UACJ, si bien estas cifras pueden significar que hay una tendencia a la baja en los precios y que ello podría deberse al buen control, y a las sanas disposiciones por parte del gobierno federal, hay otras tendencias que podrían indicar una baja actividad económica, ya que la inflación también habla de la actividad económica y el incremento en los precios pudiera ser hasta cierto punto sano.

“Hay signos de estancamiento, algunas instituciones incluyendo Banxico han disminuido la esperanza de crecimiento para este año, de estar cerca de 2 a 3 por ciento, a cerca de 0.6 por ciento; incluso algunas otras instituciones ponen este crecimiento como nulo, entonces tenemos una baja demanda, las personas no tienen una gran cantidad de ingreso o de poder económico para comprar los bienes y servicios que necesitan”, advirtió el académico.



Y advirtió los escenarios que pudieran presentarse ante este estancamiento, que puede ir desde el congelamiento de salarios, incluso despidos por la expectativa de una baja producción destinada a Estados Unidos.

Para el economista, es importante estar al pendiente de la tasa de crecimiento económico que periódicamente publica el Banco de México, del indicador del desempleo, además de la tasa de interés que marca el Banco de México, que se espera baje para incentivar el dinamismo económico.

“Cuando aumenta la tasa, las personas tienden a conservar sus inversiones en el banco porque hay una tasa atractiva, pero cuando Banxico baja la tasa, entonces ya no es tan atractivo el ahorro, sino que se incentiva a que las personas gasten o inviertan su dinero, esto significa que van a comprar bienes y servicios, lo que puede detonar un dinamismo económico”, puntualizó el experto.

El llamado es a cuidar la inversión, el consumo y el empleo

El especialista llamó a la sociedad a ser muy mesurado en las inversiones, en su gasto, lo mejor es cortar al máximo el gasto superfluo que solamente invierta en salud, educación o alguna inversión a largo plazo, porque si se da este escenario de estancamiento, habrá perturbación económica.

Otra recomendación es cuidar el trabajo, que la ciudadanía busqué entrenarse y la mayor cantidad de cursos, pues hoy no es buen momento para cambiar de empleo, ya que las plazas podrían no ser las suficientes, entonces no habrá la movilidad económica que se esperaba.