Día Púrpura: Buscan concientizar sobre la epilepsia

Ciudad Juárez.- Mientras realiza un proceso de denuncia por maltrato infantil y abuso psicológico ocurrido contra su hijo por un profesor, una madre de familia juarense, busca concientizar en Ciudad Juárez sobre la epilepsia en el “Día Púrpura”.

El 26 de marzo se conmemora y se realiza activismo por el “Día Púrpura” o “Día Mundial de la Epilepsia” que busca concientizar sobre este padecimiento, explicó Bertha Flores, madre del adolescente de 13 años identificado con las iniciales O.M.S.F. el cual vive con autismo y epilepsia, y quien ha sufrido abuso psicológico por un maestro de la escuela secundaria estatal 3002.

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva en las neuronas. Las convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar sólo una parte del cuerpo o la totalidad del mismo; puede existir pérdida de la consciencia y del control de esfínteres.

Desde el momento en el que recibió el diagnóstico de su hijo por un neurólogo y otros especialistas, la señora Berta ha buscado crear una asociación civil que acompañe a otras familias, cuyos hijos vivan con epilepsia para que cuenten con las herramientas y el acompañamiento para atender y vivir con la enfermedad.

“Está en proceso, pero ya estamos trabajando, desde que supe del diagnóstico, ya tenemos familias”, informó Flores acerca de las alianzas con otras organizaciones y asociaciones para ampliar la cooperación en tema de información y concienciación.

La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal reveló una estimación de que entre cuatro y 10 personas por cada mil habitantes viven con esta condición; puede ser del tipo idiopática, que se desconoce su causa, o bien, epilepsia secundaria o sintomática, que puede deberse a alteraciones genéticas.

“Se estima que hasta el 70 por ciento de los casos diagnosticados pueden tratarse exitosamente con medicamentos anticonvulsivantes, ya sean adultos o niños”, revela el ente federal.

Refirió que el objetivo de la asociación se acompañaron las familias, pero también eliminar los mitos que existen en torno a esta condición de salud.

“Es un niño brillante, pero la verdadera inclusión es tratarlo de la manera más normal posible. El niño tiene de 20 a 30 ataques diarios, se llaman ausencias, se llaman ataques epilépticos, que piensen que estaba muy distraído, como lo habían determinado en el pasado ‘es un niño muy distraído, no sé cómo tiene puros dieces”, compartió la madre de familia.

La recuperación es una situación que pasa luego de una ausencia, la cual no es fácil de percibir por otras personas debido a que ocurre en segundos.

“Él sabe lo que está pasando, hasta el momento no ha tenido una convulsión, solo las ausencias, pero pueden ser de 20 a 30 en un día. No ha tenido problemas de aprendizaje, sigue teniendo dieces en sus materias, no es un problema de aprendizaje.

Apuntó que actualmente cuenta con una queja ante la inspección escolar, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y busca que los maestros y compañeros de su hijo cuenten con capacitación en el tema.

“Aquí es como los maestros tienen que lidiar esta situación, en caso de que tenga un ataque de epilepsia o estas ausencias que pueden alargarse. Ahorita es maltrato infantil, del más dañino que es el psicológico”, refirió.