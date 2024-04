Ciudad Juárez.– El alcalde y senador con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, calificó de cobarde al fiscal Abelardo Valenzuela, al expresar su postura sobre el cateo realizado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH) durante una conferencia de prensa.

"Yo le diría al fiscal que es un mentiroso y un cobarde; que evidentemente este montaje fue para dañarnos electoralmente, que le tienen miedo a las preferencias que tenemos en Juárez y que nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a defendernos, si quieren abusar del poder hasta donde quieran, que lo hagan; nosotros los vamos a estar esperando", declaró el alcalde.

Pérez Cuéllar relató que se encontraba en Parral cuando ocurrió la intervención en la casa del Campestre, rentada a Daniel P. a quien el fiscal Valenzuela señaló como el objeto de la carpeta de investigación.

Los elementos de la FACH irrumpieron en el inmueble y comenzaron a realizar la investigación, sin embargo, Pérez Cuéllar aseguró que los agentes dijeron a las personas que había en el interior que tenían que entrar para investigar, ya que había indicios de un cadáver dentro.

Dijo que continuará su camino rumbo a las elecciones para la presidencia municipal.

"Yo voy a llegar a las elecciones, cómo sea, pero voy a llegar porque soy un candidato ya registrado y aprobado por las autoridades electorales y no hay manera de que no me respeten en la boleta electoral", puntualizó.

Agregó que de ser necesario, ante este proceso judicial descrito por el alcalde con licencia como un "montaje" con tintes políticos, tomará las acciones legales.

"Fueron muy soberbios, muy prepotentes, quisieron mostrar mucho poder y al final accedió Rubí (Enríquez) a sacar las cosas porque evidentemente había una necesidad básica", relató el próximo candidato a la alcaldía por Morena.

El político agradeció a su familia, a los juarenses y partidos políticos que se posicionaron en su apoyo.