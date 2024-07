Ciudad Juárez.- Este viernes el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), se vistió de gala para celebrar el aniversario número 10 de su fundación.

En las instalaciones del instituto, autoridades municipales y representantes de asociaciones civiles celebraron los 10 años de resistencia así lo definieron, que durante esta década se han apoyado a miles de mujeres víctimas de violencia.

Elvira Urrutia, quien actualmente encabeza los esfuerzos de este instituto dijo que a 10 años de su creación el instituto mantiene como reto enfrentar la cultura de violencia que tiene esta ciudad, por lo que dijo que seguirán trabajando para erradicarla y permitirle a las mujeres, niñas y adolescentes la libertad de decidir sobre todas las áreas de su vida. También aprovechó para agradecer a cada uno de los colaboradores.

“Agradecerles mucho porque los he visto acompañar a usuarias a víctimas de violencia, adolescente y jóvenes y he visto la tristeza en sus ojos cuando vemos las historias aterradoras y siempre he visto como su corazón los lleva a buscar apoyos para darles a estas mujeres y hoy en este día tan especial les agradezco por todo el acompañamiento que dan”, dijo Urrutia Castro.