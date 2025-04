Ciudad Juárez.- Decenas de padres de familia de diversas guarderías de la ciudad se manifestaron en la Plaza de la Mexicanidad, iniciando con una marcha que concluyó en la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil del Issste.

Los padres exigen justicia por las decenas de carpetas de investigación que se tiene actualmente en la Fiscalía Especializada en la Mujer por los casos de maltrato, abuso sexual y violación del que han sido víctimas sus hijos en guarderías como Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil Issste, Mi mundo de colores, Pequeño Tambor, Niñito Jesús y Techo Comunitario.

Otros padres se unieron en solidaridad a los pequeños afectados buscando que se detenga a las personas responsables y dejen de dañar la niñez juarense.

Durante la marcha gritaron consignas como “justicia para nuestros hijos”, “los niños no se tocan”, entre otras.

También se observaron diversos cartelones con mensajes como:

“Es mi cuerpo y no se toca, a los niños se les cree”.

“Nuestros hijos no están seguros en la GBDI #32”.

“Las manos que protegen no deberías lastimar”.