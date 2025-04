No importa que mi cara no se vea, lo importante es llevar agua a juarenses: Maru

Ciudad Juárez.- La gobernadora Maru Campos Galván indicó que no le importa que su rostro no se vea en las obras que realiza, ya que para ella lo más importante es cumplirle a los chihuahuenses, llevando agua a los juarenses.

La declaración se dio tras la inauguración de un pozo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que tuvo una inversión de 126 millones de pesos, y que podrá resguardar 3 millones de litros de agua para distribuir en diversas zonas de la ciudad.

“Sabemos que debemos respetar a los juarenses, no por ser mexicanos, no por ser chihuahuenses, si no por el simple hecho de ser seres humanos, es lo mínimo mejorar sus condiciones de vida, así es que no importa si las obras de agua es obra enterrada, no importa si esto no nos genera anuncios en el periódico, en la radio, en la televisión, en las redes, que no andan circulando por toda la ciudad con mi cara, con la cara del director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, con la cara del doctor Ibáñez, con la de la diputada Xóchitl Contreras, no, pero les genera dignidad a las personas”, indicó la mandataria estatal.