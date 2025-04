Ciudad Juárez.- A unas semanas de que se cumplan 16 años de la desaparición de la joven Esmeralda Castillo Rincón, en las calles del Centro Histórico de Ciudad Juárez, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) informó que continúa la búsqueda en vida de la joven.

La fiscal especializada de la FEM, Wendy Chávez, señaló que a petición del padre de Esmeralda se ha mantenido la búsqueda en vida, pese a la información que ha surgido con los años y la posibilidad de que se hayan encontrado restos óseos de la adolescente desaparecida el 19 de mayo de 2009 en la Zona Centro.

“En el caso de esta jovencita, en efecto, se localizó una pieza ósea en la parte de Arroyo del Navajo, se hizo la entrega de esta pieza a la familia y se les comunicó de la identificación a través de ADN que ese hueso le pertenece a ella; sin embargo, ha habido una petición constante por el padre de ella de que continuemos la investigación en vida, dado que es un hueso que pertenece a la pierna, da el supuesto de que pudiera no está precisamente privada de la vida”, dijo la fiscal.

Describió que se mantienen dos supuestos; el de que pudiera haber fallecido por el tiempo que ha transcurrido desde su reporte de ausencia y la búsqueda en vida, asegurando que se comparte la pesquisa actualizada con proyección de edad, además de colaboración entre la Comisión Local y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ante las declaraciones de la autoridad de investigación, se consultó a José Luis Castillo, quien dijo que no ha encontrado evidencia de la presunta búsqueda emprendida por las autoridades, porque él y su familia no han dejado de buscar a Esmeralda un solo día.

“Es una vil mentira lo que dice la licenciada Wendy, que a mi hija se le sigue buscando con vida, porque hace aproximadamente seis meses revisamos el expediente y no hay ninguna diligencia que compruebe que eso sea cierto (…) les pedimos que nos mostraran en dónde se ha realizado esta búsqueda y a quien se le ha hecho entrevista. No nos pudieron mostrar nada, por eso decimos que es mentira”, declaró.

El padre de familia ha comunicado de forma reiterada el rechazo a la posibilidad de que su hija haya fallecido, debido a que se le presentó información de un resto óseo -tibia- que según la Fiscalía fue encontrado en 2013 y en 2015, pruebas de laboratorio revelarían que era compatible con el ADN de la familia Castillo Rincón.

“Cuando nos notificaron que había la tibia de Esmeralda, cuando pedimos el segundo estudio de ADN nos dijeron que no procedía la prueba de Bode (laboratorio especializado) ellos deben cumplir con el protocolo, pero no fue así. En ese momento mandan el expediente para feminicidio, al pedir la causa de muerte no nos la dieron, dijeron ‘es una tibia, no sabemos si está muerta o no’; fue muy grande la lucha para que el MP se desdijera y regresara la carpeta a investigación”, acusó.