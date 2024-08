Como una audiencia muy exigente pero que abraza al cine mexicano, fue como Edgar San Juan, cineasta y director de la película “Casi el Paraíso” definió a los juarenses, durante su visita a esta frontera para promocionar el filme que estrenará el próximo 12 de septiembre en salas de todo el país.

En entrevista para Netnoticias Segunda Edición, San Juan destacó que la película está basada en la novela del mismo nombre, del autor mexicano Luis Spota, escrita en 1956.

La historia cuenta la llegada de un joven italiano que logra colarse en las altas esferas en México al hacerse pasar por conde. De acuerdo con San Juan, la novela trata con gran sentido del humor y crítica, los complejos del mexicano, así como otros aspectos como el malinchísmo, la corrupción y las ansias por avanza en la escala social.

Otro gran reto, según refirió San Juan, fue el “ponerle rostro y encarnar a los personajes”, resaltando el elenco que participa en esta producción. “Casi el Paraíso”, cuenta con las participaciones de Miguel Rodarte, Katie Barberi, Enrique Arreola, Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Karol Sevilla, así como Maurizio Lombardi.

Katie, quien personifica a ‘Liz Avrell’ en la historia, relata para Netnoticias cómo fue trabajar junto a Edgar San Juan y compartir experiencias con sus compañeros de pantalla.

Asimismo, Katie aprovechó el micrófono para compartir una anécdota, de cómo fue que ella logró su participación en la película a través de “palanca divina”.

“No lo he dicho en entrevista, pero me parece tan chusco. Resulta que yo hago casting para esta película en 2020, estuve ahí buscando este personaje, adelantamos a 2023, lo filmamos y en abril de 2024, estoy tomando el té con mi tía Bertha que tiene 81 años; mi abuelo Ernesto Barberi y mi tío abuelo, Carlos Barberi, fueron periodistas de espectáculos, Luis Spota también era periodista… Entonces tomando el te con mi tía me dice ¿Pero apoco esta película está basada en un libro de Luis?, y dije -sí te lo dije ocho veces-, y dijo, -pero Luis era íntimo amigo de tu abuelo y de tu tío abuelo, se veían por lo menos tres veces a la semana en un café de la Narvarte para hablar de política y espectáculos-, ahora mi cuento es que desde el cielo, mi abuelo voltea con Luis Spota para pedirle un personaje para su nieta en esta película”, expresó.