Ciudad Juárez.- Durante una ceremonia en el Centro de Convenciones Cibeles, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó en la entrega de apoyos económicos a 53 asociaciones civiles. Los recursos pertenecen al Fondo de Impulso a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

El total de recursos entregados fue de 40 millones de pesos, lo cual representó un incremento del 100 por ciento respecto al ejercicio anterior.

El alcalde explicó que al analizar las actividades de esos organismos en el estricto sentido jurídico, estas realizan actividades que le corresponden al gobierno.

"Ya sabemos que no puede avanzar la sociedad si no hay participación ciudadana, pero desde el estricto sentido del derecho, ustedes hacen una labor que teóricamente en la gran mayoría de los casos, si no es que en todos, le corresponde al gobierno. Así que es por eso que es muy positivo que se haga este fondo, porque es una manera de hacer y cumplir la palabra sinergia, de potencializar los recursos que se tienen para llegar a más, al servicio y buscar el bien común de más juarenses", dijo el edil.