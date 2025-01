Ciudad Juárez.- Mediante una Sesión Solemnemente celebrada en el Auditorio Cívico Benito Juárez, donde también estuvieron presentes integrantes del Cabildo, encabezada por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue realizada la premiación del Atleta del Año.

Con todos los regidores del Ayuntamiento del Municipio, se realizó la sesión en la que la taekwondoin Clemente Lara Jaramillo se llevó la máxima presea, un trofeo y un cheque por la cantidad de 40 mil pesos.

Los otros atletas premiados fueron:

Luis Enrique Tamayo Villalobos, maestro de educación física

José Luis Mayrán Hernández Moreno Promotor deportivo profesional del año

Jorge Armando Amaya Márquez Promotor deportivo amateur

Indomables Voleyball Equipo profesional del año

Karim TKD Equipo amateur del año

Javier Enoc Solis Entrenador profesional del año

Oscar Manuel Chávez Villegas Entrenado amateur del año

Miriam "Pupy" HernandezDeportista profesional del año

Melissa Alvarado "La Sirenita" Atleta paralímpico

Kenneth Damian Alba Ruiz Talento deportivo del año

"Clemente, con tu esfuerzo y dedicación nos has mostrado a todos que la grandeza no se alcanza solo con el talento sino también con la constancia y la resiliencia ante los desafíos, tus medallas no solo son un reflejo de tu capacidad como atleta, sino también de tu carácter, de esa fortaleza interior que te permite superar cada obstáculo", dijo el edil.

El alcalde también abanderó a la delegación de Ciudad Juárez que participará en los Juegos Estatales Conade 2025.