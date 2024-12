Empresarios no descartan amparo si se aprueba aumento al Impuesto sobre Nómina

Ciudad Juárez.- La directiva de la Cámara Nacional de Comercio no solo de Juárez, sino de todo el estado, se pronunció en desacuerdo con el incremento al Impuesto sobre Nómina (ISN) que pasaría el pasaría del 3 al 4 por ciento.

Elizabeth Villalobos, presidenta del organismo empresarial, afirmó que hablaría en nombre de empresarios no solo de Juárez, sino de todo el estado que rechazan esta determinación que calificaron como un castigo para los generadores de empleo y los empresarios, y que ya no están en condiciones de “soportar un cargo más”, por lo que no descartan ampararse en caso de que esta medida se apruebe en el Congreso.

“Estamos muy saturados de cargas fiscales y tributarias y no estamos dispuestos a hacerlo”, dijo la presidenta de Canaco, quien aseguró que otros organismos como Fecanaco (agrupa a las Canaco en el estado), Canacintra, Coparmex y CCE en Chihuahua también rechazan la propuesta.

Dijo que ayer durante la reunión con el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial reconocieron que en la frontera hace falta infraestructura.

“Creo que somos de las ciudades que más aportamos económicamente al estado y somos los mas olvidados; somos los que más aportamos al estado y los que menos recibimos”, reprochó la líder del comercio en Juárez.

Consideró que imponer este uno por ciento extra al ISN no implica solo el 1 por ciento más, pues en Juárez se pagan sueldos más altos que el resto del estado y con el aumento propuesto 12 por ciento al salario mínimo, realmente la suma será una carga fiscal que se convertirá en un “golpe muy fuerte” para los empresarios.

“El aumento al salario mínimo no solo es el 12 por ciento, implica las cuotas obrero patronales del IMSS, Infonavit; aunque los colaboradores reciban ese porcentaje, los empresarios pagan más del aumento. Esto va a causar que el empresario traslade todo este incremento al producto final que quien lo consume y lo asume, que son los trabajadores, entonces se convierte en un circulo vicioso que realmente lo único que causa es inflación”, denunció Villalobos.

Una de las propuestas que expuso la presidenta de Canaco para evitar este aumento, fue que si el estado pretende recaudar 711 millones de pesos extra, producto de este ajuste al ISN, estos recursos se tomen de aportaciones, como la que se entrega a Ficosec y que representa 340 millones de pesos; el resto podría recaudarse del comercio informal que también se beneficiaría con las obras anunciadas.

Ahora que escucharon la propuesta del gobierno estatal, los empresarios no descartan que esta medida podría aprobarse a pesar de su rechazo, sin embargo, ahora toca el turno de acudir ante los legisladores del Congreso estatal en espera de que ellos no voten el aumento.