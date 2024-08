'Ellos me escuchan, quieren guerrear'; así eran las rimas del rapero asesinado

Ciudad Juárez.– Toribio H. y Miguel Amador Z. M. fueron asesinados esta mañana en un ataque armado a bordo de un Porsche color negro en la colonia Campestre en Ciudad Juárez, donde gatilleros dispararon más de 30 veces para arrebatarles la vida.

Miguel, quien era rapero, contaba con un repertorio de 24 videos de canciones en la plataforma YouTube bajo en nombre de Biseo y desde donde compartía su contenido desde septiembre de 2021.

En su tema más reproducido, "Ponle", que cuenta con poco más de mil 500 visualizaciones, el cantante apareció con sus rimas con un conocido bar del centro de la ciudad como fondo. En sus letras, el joven solía hablar de sus inspiraciones para escribir canciones y sus experiencias buenas y malas con la vida y sus relaciones con amigos o familia.

"No me vangan con que no, porque ustedes son imitaciones, es un filtro que me ha marcado las agujas del reloj (...) se creen violentos perdiendo el tiempo, guarden aliento no es momento. Lo mío es el aislamiento, qué presumen, qué carecen, de que se mueren por estupideces. Soy la droga, soy tu vida, soy el vicio quien domina", versa uno de sus temas.

Recientemente el joven compartió ayer su último tema titulado "Monzón".

Miguel Amador Z. M contaba con delitos contra la salud en 2018 por posesión de mrihuana y Toribio H. fue detenido en 2017 por una fiesta escandalosa.