Educación financiera: Un desafío para el bolsillo de los juarenses

Ciudad Juárez. - La falta de educación financiera para llevar un control estricto de los gastos en el hogar es uno de los principales factores por los cuales los juarenses destinan más dinero del necesario para cubrir sus pagos al final de cada mes, explica la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con los resultados de la última Encuesta sobre Salud Financiera, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Condusef, los trabajadores del estado de Chihuahua consideran necesario ganar al menos 18 mil 300 pesos al mes para cubrir sus gastos.

Salvador López Mercado, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de Condusef Juárez, explicó que, aunque la lógica indica que a menor ingreso hay mayor estrés financiero para solventar los gastos del hogar, como vestido, transporte y servicios, esto no siempre es así.

El funcionario explicó que esta tendencia se cumple en la clase baja, mientras que en la clase media el estrés financiero disminuye, ya que este segmento de la población “tiene un mejor uso de sus ingresos y control de gastos”, consideró.

“Pero en la clase media alta, el estrés financiero vuelve a aumentar, contrario a la creencia popular de que entre más se gana, mejor se vive o menos estrés se tiene. Aquí no se cumple. La clase media alta está muy estresada. Esto nos indica que no necesariamente porque ganen mucho dinero saben cómo gastar, invertir o ahorrar. Puede ser que este segmento económico tenga una calidad de vida que no pueden costear, lo cual les genera estrés financiero”, comentó el funcionario.

Dijo que esto es resultado de una falta de educación financiera básica, de no saber bien cuánto se tiene de ingresos mensuales, quincenales o semanales y de no llevar un control, que ni siquiera tendría que ser estricto.

“Es llevar un control general, por ejemplo, decir gano tres mil pesos a la semana y voy a gastar 2 mil 700, los otros 300 los voy a ahorrar, ya sea para un imprevisto, el pago de un seguro o para invertir. Lo ideal es apartar un 10 por ciento de nuestros ingresos y usarlo en un instrumento financiero que no sea el colchón, porque ese no da rendimientos”, propuso.

La salud financiera se define como el estado que permite a las personas manejar sus finanzas de manera adecuada, hacer frente a sus gastos cotidianos, enfrentar variaciones negativas en sus ingresos y aumentos inesperados de sus gastos. Además, deben lograr sus metas y aprovechar oportunidades para mejorar su bienestar y movilidad económica.

Una de las preguntas realizadas durante la encuesta fue el promedio de ingreso que la población de 18 años y más considera necesario para cubrir sus gastos básicos.

Según los resultados, los habitantes de la CDMX respondieron que necesitaban ingresos de 29 mil 500 pesos por mes, seguidos por los de Nuevo León y Coahuila. Chihuahua ocupó el lugar número siete, con un requerimiento de ingresos mensuales de 18 mil 300 pesos.

Debido a lo anterior, la Condusef recomendó dejar de atender la publicidad en redes o televisión y enfocarse en el consejo de “no renovar las cosas que no están descompuestas”, como la televisión o los teléfonos, ya que son artículos que la gente tiende a cambiar, aun cuando no sea necesario.

“Es importante tener un buen control de tus ingresos y gastos, y fijarse en los gastos hormiga: cigarrillos, vaporizadores, cerveza, que también se acompaña de botanas, y salir a comer fuera de casa. Son gastos que no parecen importantes, pero al final del año suman miles de pesos, que podrías usar para irte de vacaciones, pagar un seguro de gastos médicos, un seguro de vida o armar un fideicomiso para la educación de tus hijos”, comentó.

Para el funcionario, apenas una tercera parte de la población en el estado y el país tiene un control adecuado de sus gastos. Para aquellos interesados en conocer la mejor forma de llevar sus finanzas, hizo las siguientes recomendaciones.

“Hay muchas herramientas de educación financiera, Condusef tiene una de las mejores, que es el diplomado de Educación Financiera y educación financiera básica. Este se puede tomar en el teléfono, son algunas horas, no es largo y es sencillo. Además, la mayoría de los bancos están ofreciendo cursos de educación financiera, o pueden ingresar a un webinar. Muchos ya lo están haciendo y hay mucho material gratuito en internet y en los bancos, como el Banco de México. Ahora hay mucho material disponible”, recomendó López Mercado.

Esta encuesta muestra resultados del año 2023 y, de acuerdo con el promedio salarial actual de Chihuahua, con datos del IMSS, el salario diario en el estado es de 603.75 pesos, lo que da como resultado un ingreso mensual de 18 mil 112 pesos, apenas 190 pesos menos que “el salario ideal” señalado por los chihuahuenses. En Juárez, el salario diario promedio es de 670.34 pesos.

Pero entonces, ¿por qué si los ingresos deseados corresponden al promedio del salario que en Chihuahua se recibe, igualmente no alcanza para lo básico? Según el economista Miguel Ángel Calderón, la respuesta se encuentra en los altos niveles de inflación y el aumento del dólar, entre otras cosas.

“En este momento, con el tipo de cambio que tenemos, la inflación que estamos pasando y la situación de que no se están actualizando los salarios cada tres meses, sino cada año, lógicamente para el mes de junio ya estás viendo afectada tu condición salarial y tu capacidad de pago. Entonces, aquí lo que se recomienda es que la gente procure gastar lo que realmente necesita y no se endeude con algo que no necesita”, recomendó.

Para el experto, en estas condiciones, recomienda que los trabajadores y sus familias sean lo más austeros posible en sus gastos. Calderón admitió que esto no es lo ideal para una población que aspira a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, las condiciones actuales del país no permiten que así sea.