Ciudad Juárez.- Directivos de la guardería "Mi mundo de Colores" expusieron su versión acerca del caso de abuso del que fue acusada una de sus empleadas; ante los medios aseguraron que fueron los primeros en exigir a la autoridad que se diera una investigación clara y transparente, que llegue hasta las últimas consecuencias, pues ellos no defenderán a nadie.

Sin embargo, reprocharon que la gente los satanice en redes, además de asegurar que no se esconden.

La administradora de la guardería desde el 2016, Belén Torres, acudió con el respaldo de un representante de la Asociación Nacional de Guarderías y de la Agrupación de Guarderías de Chihuahua, así como de prestadores de servicio y propietarios de otros espacios de cuidado infantil.

"Nos duele en el corazón, soy madre también, he visto a mis hijos en algún riesgo y es una frustración e incertidumbre a la que hemos sometido no solo a los padres de esta guardería 'Mundo de Colores', sino de manera colectiva en esta Ciudad Juárez, la psicosis que generan en redes a tantos padres de otras guarderias de lo que pudo ser, estoy sumamente intranquila porque no debíamos haber generado esta psicosis colectiva en ciudad Juárez", afirmó la administradora.

Durante la exposición se dio a conocer que la guardería en cuestión tiene más de 20 años funcionando en la ciudad y que nunca había pasado por una situación similar, incluso se mencionó que el lugar cuenta con una certificación Platinum por las altas evaluaciones en todos los aspectos por parte del IMSS, algunas de esas certificaciones incluyen encuestas de satisfacción de los padres usuarios, refirieron.

"Siempre hemos cumplido con todos los lineamientos del IMSS que generan en el contrato de la prestación del servicio, expuso la directiva, quien además presentó documentacion ante las más de 11 dependencias de todos los niveles de gobierno; todas estas revisiones se han presentado sin observaciones.

Destacaron que 'Mi Mundo de Colores' cuenta con 48 cámaras de video en circuito cerrado a lo largo y ancho de las instalaciones, sin punto ciego, este monitoreo es 24/7 con respaldo mensual cada 30 días

"Con ello se vigila minuto a minuto de los niños que ingresan a nuestra guardería, también podemos verificar el cumplimiento de las actividades de los empleados y maestras", dijo.

Este monitoreo tiene una cédula de seguridad del IMSS cada seis meses y se encuentra en manos de la autoridad desde que fueron solicitados para la investigación, mencionó Torres.

Al asegurar su disposición para colaborar con la investigación, se dijo que igualmente desde el primer día que conocieron y pudieron hacer un engrane de los hechos, les dijeron a sus colaboradoras que tienen la obligación de cooperar en lo necesite la autoridad para el esclarecimiento de los hechos.

Sobre la colaboradora acusada, expresaron que son las autoridades investigadoras y jueces quienes tendrán que determinar su situación legal.

El representante de la Asociación Nacional de Guarderías insistió en no convertir el asunto en un tema político, "ninguna persona que trabajamos en guarderías queremos que un niño sufra, pero también llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para que no convirtamos esto en una bandera política y una nueva mala noticia que le haga daño a nuestra ciudad, que no se enfoquen en el escándalo sino en la verdadera solución", expresó Roberto Villalobos, quien acudió en representación de la Asociación Nacional de Guarderías.