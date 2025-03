Ciudad Juárez.- Con la participación de más de 50 artistas urbanos, se lleva a cabo la tercera edición de “San Pancho Color” un evento de arte urbano que busca crear galerías en el espacio público, el cual reúne talento de Ciudad Juárez, El Paso, Texas y la Ciudad de Chihuahua.

El evento es organizado por los colectivos independientes de artistas “Señor Pulpo” y “Juaritos Rifa”, en conjunto con la asociación civil “La Tenda di Cristo”, donde la barda perimetral del espacio de atención y prevención comunitaria sirve como lienzo para plasmar las obras.

Los participantes utilizan diferentes técnicas, como acrílico con brocha y rodillo, latas de espray en diferentes colores para trazar letras en distintos estilos y tipografías, rostros, personajes propios o populares, como súper héroes.

El evento contó con un periodo de convocatoria donde se registraron al rededor de 25 personas, y hoy al iniciar el evento se duplicó el número de interesados que acudieron a participar.

Cristopher Reyes, del equipo de organizadores explicó que la primera edición se realizó en 2019, la segunda intervención fue en 2021 y este día se retoma la actividad en un muro ubicado entre las calles Mesa Central y Fray Antonio de Arriaga en la colonia Fray García de San Francisco, popularmente conocida como San Pancho.

El logo del evento es una liebre de color café claro, la cual lleva atada a las espalda una lata de pintura en espray; los organizadores explicaron que la figura recuerda cuando el sector de San Pancho tenía más lotes baldíos y campo abierto, por lo que era posible observar a la fauna silvestre del desierto, como las liebres con sus largas orejas.

Alejandro Sapién, coordinador de proyectos de La Tenda di Cristo, explicó a Netnoticias que los colectivos organizadores eligieron el lugar debido a la relevancia que tiene para la comunidad en el suroriente, siendo referente al contar con usuarios de varias colonias.

“Que los artistas expresen su arte, digan lo que tengan que decir a través de estas obras, para nosotros son obras, más que grafiti; ellos quieren que se queden sus obras plasmadas como una galería, como expresiones urbanas, enseñar a la gente que este es otro tipo de manifestación que se puede decir que la ciudad está viva y tiene color”, explicó.

A pesar de los problemas que hay en la ciudad, el color y el arte representan un escape y una alternativa, describió Sapién.

Saday, una de las artistas participantes compartió con Netnoticias que ha estado en presente en San Pancho Color desde su primera edición, y felicitó a los organizadores porque el proyecto ha crecido con los años.

“Estoy haciendo un rostro que tiene los colores inspirados en un atardecer del desierto, los colorcitos que vemos a veces naranja con morado y azul, es un rostro femenino. Yo pinto al óleo y con acuarela, pero con lata no me es tan fácil, el acrílico me resulta más fácil que las latas”, compartió al explicar su uso de brocha y pintura para su obra.

El evento se encuentra ambientado por el DJ Ablahles, quien ofrece una mezcla de hip hop y rap, géneros que van a acorde con la cultura del arte urbano; en las bocinas suenan piezas de exponentes como Oma, Eptos, Geassasin, Faruz Feet, entre otros.

La barda perimetral, de aproximadamente 300 metros de longitud con dos metros de altura, fue pintada de color morado oscuro como fondo para resaltar las obras de los participantes.

El evento transcurrirá hasta las 6:00 de la tarde y quedará como una galería al alcance de la ciudadanía, donde lo tienen que acudir a un sitio en específico, sino que el arte está en el trayecto de sus actividades cotidianas.