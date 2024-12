Crean área legal para apoyar a pequeños y medianos comercios en Juárez

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de apoyar a pequeños y medianos comercios que no cuentan con el respaldo de un abogado que los asesore en la diversidad de temas legales que cualquier negocio requiere, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Elizabeth Villalobos informó de la apertura de este espacio, donde los afiliados podrán consultar las dudas frecuente en el tema del derecho.

"Muchas de las Pymes que tenemos no tienen abogados y a veces tenemos tantos problemas que estamos enfocados en sacar la operación, que el cliente nos pague, el que no hay ventas y cómo vender, que a veces no vemos temas como estos por ejemplo el de un contrato que está mal hecho y que muchas veces en un futuro nos causa problemas" detalló.

A partir de la creación de este espacio, Canaco estará atendiendo de forma permanente y gratuita las dudas e inquietudes de sus afiliados en los temas legales.

Luis Fernando Aviña será el abogado que se encargara de este espacio.

"Los problemas más recurrentes son de índole laboral, contractual, algunos problemas de regulación sanitaria, todo varía mucho dependiendo también del giro de negocio, entonces aquí la asesoría será gratuita e ilimitada para todo aquel agremiado de cámara y para algún servicio en concreto se le dará tarifa preferencial" expresó.

Con este servicio se busca asesorar a los más de tres mil socios de Canaco, esto luego de detectar que las Pymes prefieren pagar (sin ser responsables de lo que las señalan) en un tema legal, al no cobrar con asesoría legal que les dé a conocer su situación ante cierta problemática.