Ciudad Juárez.- Fue la corrupción y el desarrollo de la ciudad los temas principales del tercer encuentro de Diálogos por Juárez que realiza el Municipio buscando acercar las propuestas ciudadanas para el plan de de desarrollo.

Cuauhtémoc Sánchez Osio, director general de Eviromex, fue el primer ponente, quien puso sobre la mesa el tema de corrupción y los estragos que tiene esto en la sociedad.

“La corrupción como su nombre lo indica, es podredumbre, todo destruye, todo mancha, descompone es un tema que debemos voltear a ver cuando pensamos en una administración honesta, cercana a la gente”, explicó.

Refirió que el avance debe ser de la mano sociedad y gobierno.

“Esta ciudad tiene para todo y no merece quedar en la mediocridad, los gobiernos se parece mucho a la sociedad, no esperemos que el gobierno avance si no lo hace la ciudad”, comentó.

Sánchez Osio indicó que en México se gastan en mordidas anualmente 500 millones de dólares los ciudadanos, pero a nivel nacional los costos de la corrupción equivale al 9 por ciento del producto interno bruto que equivale al 161 mil millones de dólares.

“Tenemos que limpiar la pirámide completa, las soluciones son: transparencia, automatización, impunidad y democracia”, concluyó Sánchez Osio.

Carlos Hernández Velasco, arquitecto por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en arquitectura por la Universidad McGill, Montreal, Canadá, y doctor en Estudios Urbanos por la Universidad de Glasgow, Escocia, refirió que estos diálogos son con el objetivo de construir un plan para el desarrollo de esta ciudad, conociendo sus principales necesidades.

“Qué caso tiene que les demos terreno barato si tienen que gastar el 40 por ciento de su sueldo en movilidad, necesitamos modelos de comunidad más justos, más humanos, que garantice el acceso a todos los derechos públicos”, declaró Hernández Velasco.

Previo a los diálogos, en rueda de prensa el Héctor Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, y Emilio Flores Domínguez, director general de Planeación y Evaluación, indicaron que se han recibido 2 mil 940 propuestas ciudadanas que buscan participar, así como 34 mil 601 encuestas que se han realizado.

Cuatro ciudadanos también brindaron sus propuestas referente a estos temas en el foro.