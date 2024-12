Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar llegó la tarde de este viernes a la posada del Mercado de Finca Bonita.

El edil convivió unos instantes con los comerciantes, quienes degustaban de un platillo de brisket con puré de papa.

Ana Cedillo, líder del mercado, otorgó varios reconocimientos a los comerciantes distinguidos que han tenido mayor estancia en la organización.

También fueron entregados dos reconocimientos especiales: uno para el director de regulación comercial, Arturo Urquidi, y otro para Pérez Cuéllar.

El presidente municipal agradeció la invitación a la posada y reiteró su apoyo a los comerciantes ya que él es nieto de uno de los fundadores del Mercado Juárez.

"Siempre he dicho que respeto a los comerciantes y a las comerciantes porque se ponen a chambear todos los días y no saben qué va a pasar; entonces igual tienes que ponerte a jalar. Si te llegan cuatro o cinco días muy buenos donde vendes mucho no puedes dejar de trabajar porque no sabes si los otros cuatro o cinco días vas a vender mucho, así que le tienes que dar", explicó el edil.