Considera alcalde innecesario demoler casa de cambio en El Chamizal

Ciudad Juárez.— Luego de la clausura y retiro de un establecimiento de divisas que se abrió de forma irregular en El Chamizal, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que no es necesario demoler la infraestructura, por el contrario, aprovecharla.

Cargando...

Apuntó que hubo comunicación con el delegado de Semarnat, quedando de acuerdo la necesidad de revisar el comodato, proceso que se hizo identificando que no se permite la instalación de una casa de cambio.

“Hasta donde yo sé no hay inversión de OMEJ y del municipio no hay ni un peso; veremos con Andrés Domínguez que fue exactamente lo que pasó, el comodato no lo permite (...) No se puede y no vamos a hacer algo en contra del comodato que está ahí establecido”, dijo Pérez Cuéllar.