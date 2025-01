Aprenderá carpintería gracias a Jóvenes Construyendo el Futuro

Ciudad Juárez.- Daniel Molina Núñez es un joven juarense que ha buscado aprender diferentes habilidades en busca de un empleo, sin embargo, a sus 29 años logró obtener una oportunidad en una carpintería gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).

En entrevista para Netnoticias compartió que durante varios años ha buscado aprender por su cuenta en áreas como programación, cocina y carpintería, por lo que al enterarse del programa el año pasado, revisó las opciones que pudieran estar relacionadas con sus intereses.

Debido a que también tenía que tomar en cuenta la accesibilidad al lugar en el que podría aprender un oficio, se concentró en explorar las opciones, así encontró una a la que decidió registrarse.

El lunes 6 de enero fue su primer día en la carpintería compartió que ha sido una experiencia positiva, porque al ser un interés que ha tenido previamente, pudo consultar con su tutor todas las dudas que le surgían.

“He intentado hacer carpintería antes, pero no pude aprenderlo bien; desde el primer día le empecé a hacer preguntas al tutor y me las contestó. Un problema sobre el barniz no sabía por qué se hacía como un betún, él me explicó”, refirió Daniel.