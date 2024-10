Clausuran Terraza La Fuente por tener menores de edad

Ciudad Juárez.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró en Ciudad Juárez la Terraza “La Fuente” por tener menores de edad en el establecimiento y no contar con permiso de bebidas alcohólicas.

El pasado 25 de junio, La Fuente también fue clausurada por no contar con permisos para operar.

Durante la semana del 14 al 20 de octubre se llevaron a cabo 257 inspecciones en el estado a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 31 negocios.

Las clausuras realizadas fueron 21 en la ciudad de Chihuahua, una en Aldama, dos en Delicias, dos en Cuauhtémoc y cinco en Juárez.

Juárez:

• Tienda de abarrotes “Anita” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “La Estrella” por no contar con revalidación 2024 (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Súper Six El Fortín” por violación de giro (Juárez).

• Tienda de abarrotes “Modelorama 2024” por violación de giro (Juárez).

Chihuahua:

• Tienda de abarrotes “La Morenita” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Licores Saturno” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “La Vida Va” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “Joka” por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Los Corralitos” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Liquor Cheve” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería en tienda de autoservicio “Extra José Marti” por acta no atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Espinoza” por acta no atendida (Chihuahua).

• Licorería “29 de junio” por acta atendida (Chihuahua).

• Tienda de abarrotes “Las Águilas” por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante bar con pista de baile “La Central” por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante bar “Raíces" (Cervecería 19) por hechos de sangre (Chihuahua).

• Licorería “Kennedy” por acta no atendida (Chihuahua).

• Cantina “Las Acacias” por falta de revalidación 2024, falta de placa de aforo y falta de licencia de uso de suelo (Chihuahua).

• Salón de fiesta “La Barrita” por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Restaurante bar con pista de baile “La House” por acta no atendida (Chihuahua).

• Hotel “Staybridge Suites Chih” por acta no atendida (Chihuahua).

• Restaurante bar con pista de baile “Las Potranquitas” por operar fuera de horario (Chihuahua).

• Cantina “Al Sur de la Frontera” por acta no atendida (Chihuahua).

• Jardín Tierra Blanca por evento con cover sin permiso y con menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas (Chihuahua).

• Bar “El Arbolito” por extracción de bebidas (Chihuahua).

Aldama:

• Cantina “Mike’s bar” por operar fuera de horario (Aldama).

Delicias:

• Deposito al mayoreo y menudeo “Cucamonga” por operar fuera de horario (Delicias).

• Restaurante “Caravana Grill” por no coincidir el domicilio de licencia con el establecimiento y las promociones (Delicias).

Cuauhtémoc:

• Tienda de abarrotes “Carnicería Obregón” por acta no atendida (Cuauhtémoc).

• Restaurante bar “Opereta” por acta no atendida (Cuauhtémoc).