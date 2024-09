Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, clausuró el Centro nocturno “Evolution” y “Las Viejas de Don Porfirio”, por promociones y tener menores de edad dentro de los establecimientos.

Durante la semana del 16 al 22 de septiembre, se realizaron un total de 365 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, que dieron como resultado la clausura de 30 negocios.

Las clausuras realizadas son las siguientes:

• Restaurante bar “Cantaritos”, por promociones, falta de licencia de uso de suelo y no atender acta previa (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Modelorama El número 11”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Naveda”, por violación de giro (Juárez)

• Bar “Vercia Night Club”, por operar fuera de horario (Juárez)

• Restaurante Bar “Applebees”, por no presentar renovación 2024 y promociones (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Abril”, por violación de giro (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Dhamar”, por copia simple de la licencia de bebidas alcohólicas (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Modelorama 70”, por violación de giro (Juárez)

• Establecimiento “Terraza Venecia”, por no contar con permisos (Juárez)

• Bar “Utopía”, por botellas sin marbete y promociones (Juárez)

• Establecimiento “Perla Negra Mariscos Chelas”, por venta de bebidas alcohólicas sin licencia (Juárez)

• Tienda de abarrotes “Súper Six Olivia Espinoza”, por violación de giro (Juárez)

• Cantina y salón de baile “Monterrey No. 2”, por hechos de sangre (Juárez)

• Restaurante bar “Social Sport”, por extracción de bebidas alcohólicas (Juárez)

• Jardín de Eventos “La Condesa”, por venta de bebidas alcohólicas sin licencia (Juárez)

En el resto del estado estos fueron los establecimientos clausurados:

• Salón de fiesta “No qué no”, por no contar con permiso de bebidas alcohólicas (Chihuahua)

• Establecimiento “El Viejo Loco”, por no acreditar la licencia de bebidas alcohólicas (Chihuahua)

• Cantina “Chabelos Bar”, por operar fuera de horario (Chihuahua)

• Establecimiento sin nombre ubicado en Fraccionamiento Cumbres por falta de licencia y/o permiso (Chihuahua)

• Evento en foro cultural “Humo Bar Culinario”, por sobre aforo (Chihuahua)

• Restaurante “La Doña”, por operar fuera de horario, extracción de bebidas y violación de sellos de clausura (Chihuahua)

• Establecimiento “La Esquinita”, por falta de licencia y/o permiso (Chihuahua)

• Tienda de abarrotes “El Tío”, por permiso provisional vencido (Delicias)

• Expendio “El Gordo”, por operar sin licencia de bebidas alcohólicas y operar fuera de horario (Delicias)

• Tienda de abarrotes “Dos Tierra Nueva”, por violación de giro (Delicias).

• Expendio de cerveza por botella cerrada “Superama Río San Pedro”, por violación de giro (Meoqui).

• Tienda de abarrotes “Morales”, por violación de giro (Meoqui)

• Tienda de abarrotes “El Cuñado”, por violación de giro (Meoqui)