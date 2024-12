Ciudad Juárez.– La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación llevó a cabo la clausura de dos establecimientos en Ciudad Juárez, por operar fuera de horario y no contar con los permisos correspondientes.

Durante la semana del 23 al 29 de diciembre, se efectuaron 147 inspecciones a negocios que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, las cuales arrojaron un total de seis clausuras, una en Aldama, dos en Camargo, una en Delicias y dos en Ciudad Juárez.

Las clausuras fueron las siguientes:

• Restaurante bar “Diésel La Vaca Bar” por operar fuera de horario (Juárez).

• Bar “7 Pecados” por no contar con permiso y operar fuera de horario (Juárez).

• Bar “Arre Lulú Billares” por no contar con permiso (Camargo).

• Bar “401” por no contar con permiso (Camargo).

• Cantina “Salón Carta Blanca” por hechos de sangre (Aldama).

• Tienda de abarrotes “Manantial” por violación de giro (Delicias).

Por tal motivo, el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de establecimientos que expenden y/o comercializan este tipo de bebidas, a que cumplan con la normatividad en la materia para evitar sanciones.