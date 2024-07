Ciudad Juárez.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 8 al 14 de julio, se efectuaron 284 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que dio como resultado un total de 34 clausuras.

Según datos de la dependencia, las clausuras fueron las siguientes:

- Licorería en tienda de autoservicio “Oxxo Monteverde”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

- Tienda de abarrotes “El Peluquero”, por violación de giro (Chihuahua)

- Licorería “KC”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

- Tienda de abarrotes “Súper Six Texas”, por violación de giro (Chihuahua)

- Licorería “El Real de Chihuahua”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

- Licorería en tienda de autoservicio “Extra Sosa Vera”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

- Restaurante bar con pista de baile “Las Arboledas”, por operar fuera de horario (Chihuahua)

- San Nicolás Terraza, por falta de permiso para evento (Chihuahua)

- Tienda de abarrotes “Modelorama Julios”, por violación de giro (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Modelorama 22”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Súper Six Haciendas”, por acta no atendida (Juárez).

- Tienda de abarrotes “Abarrotes Leo”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “El Parralito”, por acta no atendida (Juárez)

- Licorería en tienda de autoservicio “Modelorama 25”, por acta no atendida (Juárez)

- Licorería “Modelorama 02”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Alfredo”, por acta no atendida (Juárez)

- Restaurante “La Crudita”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Micky”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Valdez”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Tichos”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Modelorama 207”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Modelorama 209”, por violación de giro (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Six Abarrotes 3 Hermanos”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Modelorama 203”, por violación de giro (Juárez)

- Tienda de abarrotes “El Palmar”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Los Pinos”, por acta no atendida (Juárez)

- Tienda de abarrotes “Ángela”, por acta no atendida (Juárez).

- Tienda de abarrotes “Modelorama 114”, por violación de giro (Juárez)

- Licorería en tienda de autoservicio “Chi Six Km 20 5772”, por violación de giro (Juárez)

- La Peña Jardín, por no contar con permiso para evento (Juárez)

- Cantina/centro nocturno “Erotic´s Night Club”, por fumar al interior y botella sin marbete (Juárez)

- Babylon, por no contar con permiso y operar fuera de horario (Juárez)

- Restaurante bar “Kiwi House”, por botella sin marbete (Juárez)

- Jardín Yomara, por no contar con permiso y contar con cover (Juárez)