Ciudad Juárez.- Las investigaciones que transcurren por las decenas de infancias víctimas de abuso en guarderías de esta frontera han causado conmoción en la comunidad, pero también mantiene en alerta e incertidumbre a las madres y padres de familia que hacen uso de estos espacios de cuidado, debido a que algunos han cerrado sus puertas sin informar más detalles.

El caso más reciente fue el cierre de la guardería infantil “Niñito Jesús”, afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Puente Alto, la cual notificó a sus usuarios el jueves 27 de marzo que el IMSS les hizo llegar un correo para indicar que se suspendiera el servicio debido que la Fiscalía solicitó los expedientes del personal y las grabaciones de las cámaras de videovigilancia.

Hasta el momento, se advierte que se trata de una suspensión temporal atendiendo a la indicación del IMSS, pero la autoridad de la guardería afirmó no contar con más detalles.

Entre los comentarios que se han emitido por las madres y padres se reprocha el horario, la forma y la premura de la notificación del cierre de este jueves, sin que se dieran detalles de la situación: “En realidad no nos han dicho el por qué. Por eso estamos inquietos los papás”, mencionó una madre de familia.

“No se especularía si fueran totalmente claros. ¿Qué es eso de avisar por WhatsApp de un día para otro que se cierra y que no saben los motivos? No se debe querer tapar el sol con un dedo, si algo pasa, sea lo que sea, hay que informar a los padres para evitar información de boca en boca, lo más claro es lo más decente, son los hijos de muchos papás, no son máquinas de maquiladora”, expresó una usuaria.

“¿Alguien sabe si cerraron todas las guarderías o solo la Niñito Jesús? Ayuda”; “Hay que ir a las oficinas de coordinación de guardería para que nos confirmen que está pasando como derechohabientes necesitamos saber el por qué”, refieren otras expresiones.

La preocupación de los padres y madres de familia se extiende al surgir dudas de si las personas investigadas por casos de abuso sexual y maltrato físico en otras guarderías han sido empleadas en los espacios a donde acuden sus hijos mientras ellos se encuentran trabajando.

El miércoles 26 de marzo, la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) 32 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) también cerró sus puertas al servicio de sus derechohabientes; inicialmente trascendió la detención de una trabajadora de la estancia por investigaciones de abuso sexual. El Instituto rechazó que hubiera personal detenido o bajo investigación, sin embargo este medio constató la presencia de policías ministeriales en las instalaciones de la guardería.

El 5 de marzo se generó una movilización en las instalaciones de la guardería “Mi Mundo de Colores”, ubicado en la calle Camino Viejo a San José, cerca del cruce con Diego de Alcalá, donde se dio a conocer que la maestra Rosa Iveth V.G. fue detenida previamente al ser señalada por la presunta violación de una menor que acudía a ese centro de cuidado infantil.

Información proporcionada a Netnoticias por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) revelan que, por ese caso, alrededor de 68 infantes fueron valorados por un médico legista, sin precisar el número de casos positivos, y es que existen un estimado de 19 carpetas de investigación abiertas.

Derivado de la situación se ha generado una amplia investigación, padres de familia cuyos hijos fueron víctimas de violación, abuso sexual y maltrato físico se han organizado y conformado el grupo de ayuda “Colores de Justicia”.

De acuerdo con el equipo de asesores legales de ese grupo de padres, no solo son los casos de ese centro de cuidados, debido a que también han brindado acompañamiento a otra familia, cuyo infante acudía a la estancia Loon.

Respecto a esa estancia, una madre de familia informó que operaba al interior del parque industrial Antonio J. Bermúdez, pero el 13 de marzo les notificaron que habría una suspensión de servicio durante 10 días, sin que hasta ahora se haya retomado la atención a las infancias.

Mientras las investigaciones transcurren, las madres de familia temen que sus hijos también hayan sido víctimas, enfrentan la necesidad de contar con espacios de cuidado durante el tiempo que ellas acuden a su trabajo, esperan información del personal directivo de las guarderías para retomar el servicio y claridad en el resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad.

Antecedentes

En la ciudad existe otro caso que ha sido investigado desde julio del 2023, en una estancia infantil subrogada del IMSS por más de 20 casos de abuso sexual contra infantes; se trata de la Guardería Techo Comunitario, ubicada en las calles Tres Castillos y Del Herradero, en la colonia Torivio Ortega, la cual no ha vuelto a abrir sus puertas.

El caso cuenta con una mujer detenida, Naomy Yamile R.P., quien se encuentra vinculada a proceso y en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil No. 2. La FEM ha presentado cargos en su contra por los delitos de violación con penalidad agravada y maltrato infantil.