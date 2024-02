Buscó a su hija por 14 años, pero murió sin poder encontrarla

Ciudad Juárez.- María del Carmen Cardona dedicó los últimos 14 años de su vida a buscar a su hija María de la luz Hernández Cardona, quien desapareció el 25 de abril de 2011, cuando apenas tenía 18 años de edad.

La esperanza de recibir el llamado de los agentes ministeriales para decirle que su hija ya había sido encontrada y con vida, la hacían resistir los golpes emocionales por la ausencia de María del Carmen, como también de los estragos que poco a poco se iban generando en su salud, pero el pasado 25 de enero de 2024 fue su último suspiro y sus ojos se cerraron sin volver a ver a uno de sus amores más grandes: su hija.

Caminó cientos de kilómetros en las calles por las que marchó durante años para exigir la localización de su hija, y a pesar de que los días, los meses y los años pasaban, su esperanza de encontrarla viva jamás pasó, según recuerda Yadira Cortés, dirigente de la Red Mesa de Mujeres, cuyo organismo acompañó la fallecida madre en su búsqueda.

Dijo que apenas en diciembre pasado, María del Carmen había sido citada a la Fiscalía Especializada de la Mujer para presentarle avances, incluso con la posibilidad de poder ubicar en breve a su hija María de la Luz.

“Justo en diciembre se tuvo la última reunión en la FEM para el análisis de la carpeta, se dieron algunas líneas de investigación, que dan una posibilidad de ubicarla, entonces se comprometió la FEM, los representantes del Ministerio Público a realizar unas diligencias para localizarla, para saber algo sobre ella, ojalá que se pueda tener algo. Tener líneas de investigación ya es lo importante", señaló Cortés.

La reciente muerte de María del Carmen enciende las alertas, porque la mayoría de las madres de las jóvenes que desaparecieron entre 2009 y 2011 (cuya cifra se estima en 160 desapariciones, según datos de la Red), son mujeres ya adentradas en la edad adulta o bien, el desgaste físico y emocional ha generado que padezcan de enfermedades crónico-degenerativas, y entonces habrá quienes continúen su lucha y otras en la que no será así.

“La inmensa mayoría tienen una situación de salud complicada, tienen diabetes, tienen presión alta, tienen mala circulación. Tienen condiciones de estrés muy altas, necesitan medicamento controlado. Todas tienen una situación diferente y claro que responde a la condición de no saber en dónde está su hija, de no saber qué le hicieron, como ellas lo dicen: tenemos una silla vacía y cada vez que comemos nos duele tragar, porque no sé si ella ya comió, no sé si ella está con bien, no sé si ella está con techo y todo esto te puede lacerar el alma ampliamente y el cuerpo".

Antes de la muerte de María del Carmen, murieron dos abuelitas de dos mujeres que también fueron halladas en el Arroyo del Navajo, como fue el caso de la señora Ernestina, abuelita de Cinthia Jocabet, pero de igual forma resalta que hace pocos años murió Ricardo Alanís, padre de Mónica Alanís, quien desapareció en 2009 casi a la salida de la universidad.

Se trata de padres o familiares cercanos de mujeres desaparecidas que murieron buscando a sus hijas y nunca las encontraron, según señaló Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres.

Mientras tanto, los hermanos de María de la Luz Hernández, son quienes quedaron al frente del caso y serán a quienes la Fiscalía informe de los avances.

Ahora se encuentran rezando el novenario de su madre recién fallecida, pero también recordando a su hermana, ya que era la menor y la única que tuvo la oportunidad de terminar la preparatoria, incluso aquel día en que fue vista por última vez, se dirigió a la zona centro para inscribirse en una escuela de computación e inglés, en ese afán que tenía de superarse.

“Ella es la hija más chica, la única que pudo estudiar preparatoria, que la familia estaba muy emocionada por ello y ella decía mamá yo voy a estudiar mucho y le voy a comprar su casa y va a ver que vamos a hacer cosas bien bonitas, entonces quisiera estudiar inglés también y computación. La señora fue a empeñar su anillo de matrimonio para poder cubrir ese gasto, "empeñó su anillo de matrimonio para que se pudiera inscribir y ella fue esa escuela a inscribirse para poder estudiar inglés y computación los sábados y ya no regresó," señaló Yadira.

La Red Mesa de Mujeres resalta que a pesar de diversos programas de prevención y de reforzar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, sigue siendo el principal foco de peligro en la desaparición y violencia contra las mujeres.