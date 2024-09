Escriban su propia historia, que nadie escriba por ustedes: Bradley Cooper

Ciudad de México.- Ya en la recta final de la edición 2024 de México Siglo XXI, el actor, cantante y director Bradley Cooper hizo acto de presencia en el Auditorio Nacional para compartir sus vivencias y experiencias.

“Creo que soy como todos ustedes, yo era un niño muy curioso. Creo que por eso me dedico a actuar, me gusta mi trabajo y no se siente como trabajo. Creo que cuando te rodeas de personas que te ayudan en la vida se pueden llegar a lugares como en el que estoy”, expresó Cooper.

Quien hiciera dupla con Lady Gaga en “Nace una Estrella” contó ante los mas de 10 mil becarios de la Fundación Telmex-Telcel sus inicios como actor y el hecho de que en un principio no tenía contemplado escoger dicha profesión.

“Yo no intenté ser actor hasta después de la universidad por que le tenía terror a hablar en público, pero con el tiempo se me quitó. Puedo decir en lo personal, que a mí me marcó la película de 'El Hombre Elefante'. Ahí decidí en serio que quería ser actor. Que es chistoso por qué yo pensaba rendirme, hasta antes de hacer ‘¿Qué pasó ayer?’ yo iba a tirar la toalla”, añadió.

Cooper resaltó de igual manera el cambio de actitud al dejar de prestar atención a los comentarios desde hace una década.

Como mensaje para su auditorio, les pidió trabajar para lograr su su metas y “escribir sus propias historias”.

“Hagan eso, a mí nadie me dio permiso, yo hice lo que tenía que hacer cuando había mucha gente que no me apoyó o quería que me fuera mal. Hagan eso, escriban sus propias historias, no esperen que alguien más las escriba por ustedes”

Para rematar la ponencia, el actor y director de la One Family Foundation (que todavía no ha ganado el Oscar), recalcó su devoción a las Águilas de Filadelfia.

“Prefiero mil veces que las Águilas ganen un Super Bowl a yo ganar un Oscar, claro que sí. Mi trabajo no depende de los premios, el de ellos sí. Vamos a tener una gran temporada y estamos jugando ahorita en Brasil, me lo voy a perder pero está bien por que estoy aquí con ustedes”, subrayó.