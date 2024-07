Buscan que comerciantes y participen en red de videovigilancia

Ciudad Juárez. - La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, Elizabeth Villalobos, admitió que debido al miedo de ser vigilados en sus movimientos personales, no se ha logrado que el sector comercio y sus empresarios participen con las tres mil cámaras de los negocios que buscan integrar en la red de videovigilancia para la ciudad.

“De hecho, este programa se había iniciado desde la administración pasada de Canaco, pero debido al tema del miedo del empresario – ¿yo qué garantía de seguridad tengo de que no me van a estar vigilando? – muchos no se inscribieron”, declaró la líder empresarial.

Dijo que trabajan de nuevo en impulsar esta colaboración entre los comerciantes de Juárez, retomando los beneficios y la forma real en que va a operar la videovigilancia.

“Ya les explicamos, la vez pasada los empresarios creían que todas las cámaras, incluidas las interiores, iban a estar conectadas. No, son solamente las externas. Por ejemplo, uno me decía: ‘Es que yo qué seguridad voy a tener de que me estén viendo, a qué hora salgo, qué vehículo traigo’. No es la intención de estar vigilando a los empresarios”, aseguró.

Dijo que buscan dejar claro ante los comerciantes que las cámaras que buscan integrar en la red son aquellas que dan a la calle y que pueden ayudar a las autoridades de seguridad para dar seguimiento a la ruta de cualquier hecho delictivo.

“Vamos a poner un ejemplo: que hay un robo aquí afuera, un choque. Entonces, que las cámaras de Canaco y las que están enfrente puedan ver a los responsables y seguir el vehículo, también con las cámaras del hotel que está a la vuelta y luego de los que están por la 16, poder ver las placas y poder solucionarlo”, dijo.

La presidenta de Canaco dijo que les expusieron casos de éxito gracias a las cámaras de videovigilancia en la ciudad de Chihuahua, por lo que buscan replicar este programa en esta ciudad fronteriza.

“Creo que exigimos que haya mucha impunidad, pero también tenemos que apoyar a la policía con herramientas para que ellos puedan desarrollar su trabajo de inteligencia”, dijo la empresaria.