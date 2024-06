Astrofotografía, la afición de un universitario persiguiendo sus sueños

Ciudad Juárez.- La observación del espacio y la infinidad de astros que alberga llevó a Yeshua Alejandro Leyva Castro a tener una fascinación por conocer acerca de fenómenos astronómicos, así como la posibilidad de fotografiarlos, por lo que se integró al Club de Astronomía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Cortesía

Originario del estado de Morelos, el joven universitario lleva cuatro años viviendo en esta frontera, donde eligió estudiar en el programa de Ingeniería Física de la UACJ para poder integrarse al club y desarrollar sus conocimientos en el monitoreo, investigación y observación del cosmos.

Cortesía

“Más que nada investigué, debido a que tengo la afición de la astronomía desde hace muchísimos años y me topé con la astrofotografía. La verdad yo no sé de cámaras, ni tomar fotos bien, pero sé más o menos cómo tomar una astrofotografía y los tipos”, compartió.

Cortesía

Durante las actividades del club universitario, en el semestre febrero-junio 2024, Yeshua pudo participar en una observación de estrellas que se realizó en Samalayuca, donde hizo una fotografía de campo y compartió que aspira a poder acceder a otras técnicas en las que se usan telescopios, cámaras especiales y cámaras convencionales adaptadas.

Cortesía

“Esas son fotografías de espacio profundo, donde se toman fotos de los planetas, nebulosas, galaxias, etcétera”, describió respecto a los intereses que tiene de poder disponer de otras herramientas y mejorar la captura de imágenes del espacio estelar.

Cortesía

Motivado por sus compañeros y el profesor encargado del Club de Astronomía, Yeshua participó en el Primer Concurso de Fotografía Científica que convocó la UACJ al cierre del semestre con una fotografía de la Vía Láctea.

“Yo llevaba tiempo planeando esa foto, iba a ir independientemente de que fuera el club o no. La verdad fue una oportunidad muy grande. Me preparé con el equipo que tenía que llevar, revisar que el día que voy a tomar la foto el cielo esté despejado, que no haya mucho aire y ese tipo de cosas y que también sea en un lugar oscuro. Pero también tiene que ser en una época del año donde la Vía Láctea sea visible”, describió Yeshua.

Gracias a los telescopios disponibles para el club, así como equipos que la población ha llevado a los eventos de observación nocturna y con el uso de su teléfono Pixel 7 de Google ha podido capturar imágenes de la Nebulosa de Orion, la Vía Láctea, cúmulos de estrellas y estrellas en específico.

“Para empezar, utilicé un trípode sencillo, coloqué mi teléfono, es Pixel 7 de la marca Google, este teléfono tiene un modo especial en el modo nocturno que es de astrofotografía, según mi entendimiento este modo funciona tomando muchísimas fotos en el periodo de cuatro minutos y todas las junta en una sola, dando una foto mas detallada y de más exposición”, detalló con entusiasmo.

El resultado de la fotografía de larga exposición, a la que destinó cuatro minutos durante la madrugada del domingo 5 de mayo mientras estaba en la arena de las dunas de Samalayuca, fue tan impactante que reconoció en la experiencia un factor determinante en su vida.

“Fue una reacción un poco de éxtasis, yo estaba con mi compañero Cruz en ese momento cuando hice la primera prueba de foto, era de madrugada, estábamos muy cansados ese día y nos fuimos a sentar a un lugar alejado de la misma duna para que no hubiera tanta luz de las mismas casas de acampar. Cuando salió la foto realmente nos sorprendimos, no pensamos que iba a salir de forma tan detallada. Salió incluso mejor que la foto que yo tomé con una cámara fotográfica. No nos la podíamos creer. Y quisimos probar más”, refirió Yeshua, aún emocionado.

Entre las características técnicas de las fotografías que ha capturado con esas herramientas se encuentra que el ISO varía de 700 a 800, dependiendo de la iluminación exterior y lo que esté fotografiando, el cual se define de forma automática en el "modo nocturno" del dispositivo.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tuvo el evento de premiación el pasado lunes 7 de junio, con la apertura de la exposición fotográfica “Lentes y miradas de una vida científica y una ciencia vital”, disponible en la Sala Plata del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) donde se expusieron las 18 fotografías seleccionadas, del total de 96 que se recibieron. De las cuales 14 dentro de Proyectos de Investigación con Impacto Social (Piiso) y cuatro representativas de cada instituto.

Pese a no haber resultado ganador del concurso, el joven universitario que recién concluyó su segundo semestre, dijo que los integrantes esperan que el próximo ciclo escolar el Club de Astronomía pueda recibir nuevo equipo, lo que sumará a los eventos de divulgación y observación con la comunidad, visitas de escuelas y por supuesto, la oportunidad de seguir haciendo astrofotografía.