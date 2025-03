Apunta UACJ a superar sus marcas en camino a la Universiada Nacional

Ciudad Juárez.- A la mitad del proceso clasificatorio para la Universidad Nacional, y con la Universiada Estatal en su última semana de actividades, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) apunta a superar las marcas dejadas el año pasado en el certamen de Aguascalientes el año pasado.

Esto mismo tras salir de las tierras hidrocálidas en su anterior participación con 35 medallas en su haber: 11 oros, 9 platas y 15 bronces.

“Calificamos todos”

Son 260 atletas los que se han enfundado durante todo este mes de mayo en los colores de la máxima casa de estudios de esta frontera para afrontar la etapa estatal de la Universiada, mayormente celebrada en Chihuahua capital. Una vez entrada la etapa regional, de acuerdo con los administrativos de la institución buscarán “clasificar todos”.

“Son 260 atletas los que están participando en la Universiada Estatal. De ahí tenemos que ir a la etapa regional y la meta de nosotros sin duda es clasificar todos. Todos lo que vayan a representarnos en el Regional deberían poder clasificar a la Universiada Nacional sin problema, esa es la mentalidad”, expresó para NetNoticia el doctor René Ramos Tamez, director de deporte de la UACJ.

A la cabeza de la expedición deportiva para la universidad quedan tres disciplinas a los que les considera pilares en el camino hacia el certamen en Puebla a celebrarse el próximo junio.

Los tres pilares

El primer elemento del tridente de las fuerzas universitarias, como ya es costumbre, es el atletismo, mismo en el que Juárez es potencia, donde se acostumbra ver a la UACJ entre los primeros puestos de la clasificación y que se disputará en la capital del estado este fin de semana.

“Vamos a estar en la ciudad de Chihuahua para el atletismo. Yo creo que el atletismo es una fortaleza para nosotros, somos una potencia y somos favoritos en muchas disciplinas y muchas modalidades. Hay distancias donde las demás universidades no nos ven ni el polvo”, añadió Ramos Tamez.

Las féminas aborígenes también forman parte de las disciplinas más sólidas para la universidad después de clasificarse en la ciudad de Chihuahua con “garra, corazón y fortaleza”. De la misma forma el basquetbol de tres jugadores (3X3) vio a la UACJ terminar invicta para meterse de lleno al regional.

“Dominamos en esas tres disciplinas, pero tenemos más. Estamos muy pendientes del karate, que es un deporte en el que también solemos dominar, estamos muy pendientes del kickboxing y el taekwondo por supuesto, que va muy bien en el caso de Clemente Lara y los demás clasificados”, señala el director.

Entre los demás clasificados de los Indios para la competencia estatal salen a la luz dos boxeadores: cuatro arqueros, 19 taekwondoínes, seis ajedrecistas y cinco tenistas aborígenes.

Hay casos también como el de la novena que representará a la escuela en el beisbol, misma que ya apunta a Durango para su respectivo torneo regional y que dobla trabajos con el Torneo Regional de la Primera Zona, todo de la mano de Carlos Lozoya como timonel desde la caseta.

Existe otro caso que, como pocos deportes en el cronograma de la UACJ, pasa directamente a la Universiada Nacional: el rugby.

Rugby

El rugby sevens no tiene torneo estatal, ni regional. No lo tiene por que existen muy pocos equipos de la disciplina en la entidad. Le resulta más sencillo encontrar competencia y el fogueo necesario en la vecina frontera, en Texas y Nuevo México. Sin embargo, la selección de la ovalada de la UACJ es precursora y sostén del deporte en todo Chihuahua.

“El hecho es que el rugby de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es la base del deporte en el estado de Chihuahua. Nuestra intención por supuesto, es seguir impulsando y haciendo crecer el deporte en todo el estado, que nos sea más fácil jugar con otros equipos, por eso los invitamos a nuestros torneos”, explica Edmundo Solís, entrenador de rugby de la UACJ.

Pedro Dorantes

Con sus preparativos iniciados desde el pasado mes de noviembre, el seleccionado de la Autónoma de Ciudad Juárez regresará la Universiada Nacional, donde ya quedó a la orilla del podio en 2023.

“La meta es esa, nos estamos preparando para la Universiada y queremos volver a competir, pero nuestra otra meta es impulsar el rugby en todo el norte de México, reducir las brechas entre cada equipo y crecer todos juntos como deporte”, añade Solís.

Treinta y cinco

Ese es el número para los Indios. Las 35 medallas obtenidas en Aguascalientes no son otra cosa más que una meta para romper esa marca.

“Tengo que decir que a mi no me gusta perder, la mentalidad que queremos es esa, la de no perder. Tenemos que ir por más medallas, sin duda alguna. Hay que ir a mostrar lo que somos, ahí vamos a estar en Puebla y vamos a conseguir más medallas”, remató Ramos Tamez.